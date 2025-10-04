Destinații misterioase din România încărcate de legende și întâmplări neobișnuite

Se poate spune că România este o țară plină de atracții turistice, iar printre acestea se regăsesc locuri mai puțin cunoscute turiștilor, învăluite în mistere ce continuă să trezească interesul chiar și astăzi.

Avem locuri în diverse colțuri ale țării unde realitatea pare să sfideze logica, de exemplu: lacuri care se evaporă brusc, biserici cu puteri miraculoase sau peșteri învăluite în povești neobișnuite. Unele dintre aceste zone ascund curiozități ale naturii greu de explicat, iar altele par să adăpostească secrete uitate de vreme.

Geamăna este un sat situat în comuna Lupșa, județul Alba, Transilvania. În urma activităților miniere desfășurate la Roșia Poieni, localitatea a fost înghițită de deşeuri care proveneau de la cariera de cupru și transformată într-un lac de decantare, evenimentele fiind cunoscute sub denumirea de „dezastrul de la Geamăna”.

Astăzi, satul Geamăna zace ascuns într-un un lac otrăvit, cu turla bisericii încă ridicată deasupra apei, ca o mărturie tăcută a ceea ce a fost odată, iar reflexele roșiatice ale apei par să adăpostească umbrele trecutului despre care localnicii se feresc să vorbească.

Turla bisericii se mai poate vedea și astăzi, datorită faptului că a fost ridicată pe cel mai înalt deal al satului, la aproape 100 de metri deasupra vetrei inițiale. Lacul care a acoperit așezarea este extrem de poluat, plin de cianuri și alte substanțe nocive.

Mănăstirea Cârța este situată în zona Făgărașului și își păstrează și astăzi ruinele învăluite în mister. Considerată una dintre cele mai timpurii construcții de acest tip din Europa de Est, locul este înconjurat de legende locale ce vorbesc despre prezențe inexplicabile.

Se crede că spiritele călugărilor medievali încă bântuie mănăstirea, iar martorii susțin că scaunele se mișcă singure, iar zidurile par să vibreze în anumite momente. De-a lungul timpului, și preoții care au oficiat slujbe în acest loc au vorbit despre fenomene stranii care s-ar petrece aici.

Mai trebuie menționat faptul că în ultimii ani, mănăstirea a intrat din nou în atenția publicului internațional, după ce a fost asociată cu filmul de groază „Călugărița”. Se spune că acțiunea filmului are legătură directă cu acest loc, fapt ce a stârnit interesul pasionaților de paranormal din întreaga lume.

Ascunsă în inima Munților Apuseni, Poiana Ponor pare desprinsă dintr-o lume ireală, unde natura își dezvăluie tainele în moduri de neînțeles. Apele care apar și dispar printre stânci oferă locului un farmec aparte și o aură de mister care te pune pe gânduri.

Cunoscută pentru fenomenul rar al lacului, această poiană devine o atracție unică în Parcul Natural Apuseni. Atunci când apele subterane se ridică, întregul spațiu se transformă într-un lac limpede ca cristalul. Când nivelul scade, rămâne doar o pajiște verde, ca și cum apa n-ar fi acoperit-o.

În jurul acestui loc straniu circulă și o legendă veche, care spune că lacul ascunde o poartă spre o lume necunoscută, vizibilă doar celor aleși. Localnicii povestesc despre sunete stranii ce se aud uneori în timpul nopții, ca niște suspine sau șoapte. Unii le atribuie spiritelor locului, alții le consideră simple ecouri din adâncurile pământului. Accesul spre Poiana Ponor se poate face din direcția Padiș, urmând poteca marcată ce coboară pe Valea Brădetului.

Lăcașul religios se află izolat, într-o zonă pustie dintre orașul Carei și comuna Petrești, județul Satu Mare. Se spune că biserica ar avea puteri miraculoase, deoarece, în fiecare an, de Sfânta Maria, exact la miezul nopții, ușa se deschidea singură, fără ajutorul cuiva. După o zi, ușa se închidea tot singură. Fenomenul era cu atât mai uimitor pentru credincioși, cu cât biserica se află în mijlocul câmpului, departe de orice așezare umană.

De asemenea, localnicii spun că în nopțile fără lună, vântul pare să murmure rugăciuni printre zidurile căzute. Deși datele istorice despre acest loc sunt aproape inexistente, legenda bisericii este bine cunoscută de oameni devenind un loc de pelerinaj.

Cu mulți ani în urmă, în acea zonă se afla un sat, numit de localnici „Chighie” sau „Kigye”, dar satul nu mai există pe harta României. Legenda spune că, în urmă cu câteva sute de ani, doi localnici s-ar fi dus, cu căruțele la târg, în Carei, iar, la întoarcere, nu au mai găsit nimic. Satul ar fi fost înghițit, cu tot cu oameni și case, potrivit visitcarei.ro.