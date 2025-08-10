Social Tuneluri secrete sub Castelul Sforza, identificate pe baza desenelor lui Leonardo da Vinci







O echipă de cercetători din Milano a confirmat existența unei rețele de tuneluri aflate sub Castelul Sforza, exact în locurile indicate într-o serie de desene realizate de Leonardo da Vinci în urmă cu peste cinci secole. Descoperirea validează observațiile detaliate ale celebrului artist renascentist și aduce la lumină o structură arhitecturală ascunsă de generații.

Castelul Sforza, una dintre cele mai emblematice construcții istorice ale orașului Milano, a fost reconstruit în secolul al XV-lea de ducele Francesco Sforza. Timp de decenii, istoricii au bănuit că sub fundația masivă a fortăreței ar putea exista pasaje secrete, sugerate în schițele lui Leonardo da Vinci. Noile investigații confirmă această teorie.

Cercetările au fost conduse de experți de la Universitatea Politehnică din Milano, în colaborare cu firma Codevintec și administrația Castelului Sforza. Folosind un radar cu penetrare în sol și tehnologie de scanare cu laser, specialiștii au reușit să identifice o rețea extinsă de coridoare subterane, necunoscute până acum.

Potrivit Francescăi Biolo, cercetătoare implicată în proiect, structura identificată este mult mai amplă decât cea documentată de da Vinci. „Tunelurile din schițele lui Leonardo par să fie doar o mică parte dintr-un sistem subteran mult mai vast. Descoperirea deschide noi direcții de cercetare”, a precizat ea.

Se crede că aceste pasaje ar fi avut inițial o funcție militară, permițând deplasări strategice în interiorul fortificației. Totodată, unele dintre ele par să fi avut un rol ceremonial sau personal. Unul dintre coridoare ar face legătura între castel și Bazilica Santa Maria delle Grazie – locul unde se află pictura „Cina cea de Taină” și mormintele mai multor membri ai familiei Sforza.

Fără a afecta structura castelului, cercetătorii au reușit să creeze o hartă detaliată a rețelei subterane. Profesorul Franco Guzzetti, specialist în geomatică, a explicat că proiectul vizează crearea unui „geamăn digital” al castelului, care va integra atât elementele vizibile, cât și structurile istorice ascunse.

Această metodă de investigare este similară cu tehnicile folosite în cercetarea planetară, unde accesul fizic la structuri este imposibil. În acest caz, tehnologia a permis identificarea unor elemente arhitecturale datând din secolul al XV-lea, care s-au păstrat remarcabil de bine datorită măiestriei inginerești din acea perioadă.

Deoarece accesul fizic la tuneluri rămâne restricționat din motive de siguranță, echipa lucrează la dezvoltarea unui model virtual interactiv. Acesta ar putea fi integrat în tururile muzeale ale castelului, permițând vizitatorilor să exploreze digital rețeaua subterană, prin intermediul realității augmentate.

Castelul Sforza găzduiește în prezent trei muzee importante, iar această descoperire ar putea transforma semnificativ experiența publicului. Integrarea tehnologiei moderne în prezentarea patrimoniului istoric oferă oportunitatea de a conecta trecutul cu prezentul într-un mod accesibil și captivant.

Schițele din Codex Forster I, în care da Vinci descrie pasaje subterane sub castel, se dovedesc a fi o sursă documentară de mare acuratețe. Informațiile consemnate de acesta în 1494, la cererea lui Ludovico Sforza, confirmă încă o dată acuitatea observațională și rigoarea cu care Leonardo a documentat realitatea din jurul său.

Descoperirea nu doar că oferă perspective noi asupra istoriei Castelului Sforza, ci subliniază și contribuția lui Leonardo da Vinci în domeniul arhitecturii și ingineriei. Rețeaua de tuneluri adaugă o nouă piesă în puzzle-ul complex al moștenirii sale științifice și artistice, scrie farmingdale-observer.com.