Milano întrece Dubaiul la beneficii și avantaje pentru bogații lumii

Italia se transformă într-o destinație tot mai atractivă pentru persoane cu venituri ridicate, iar Milano devine un adevărat magnet pentru milionari, depășind metropole consacrate precum Dubai, informează theguardian.

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, Milano începe să atragă atenția super-bogaților care caută siguranță și avantaje fiscale. În ultimele săptămâni, Dubai, odată considerat paradisul fiscal preferat al britanicilor cu venituri uriașe, și-a pierdut din strălucire, în contextul atacurilor rachetelor iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite.

„Italia oferă beneficii remarcabile: impozitare unică și o calitate a vieții superioară”, afirmă Armand Arton, consultant pentru familii multimilionare și miliardare care se relochează prin programe de cetățenie pentru investiții. „Mulți dintre cei care părăsesc Emiratele se pot stabili fără dificultăți la Roma sau Milano, orașe cu profil internațional puternic.”

Milano, orașul modei, recunoscut deja pentru numărul mare de bancheri, avocați și investitori europeni de top, se distinge acum și prin regimul fiscal avantajos pentru rezidenții străini: aceștia pot plăti 300.000 de euro anual pentru veniturile obținute în afara Italiei, o sumă relativ modestă pentru cei bogați.

„Orașul nostru a fost întotdeauna internațional, dar dinamica se schimbă rapid. Programul fiscal special din 2017 a atras deja mulți investitori”, explică Diletta Giorgolo, directoarea agenției rezidențiale Sotheby’s din Milano.

Pentru mulți europeni, Italia devine tot mai atractivă ca destinație, oferind stimulente fiscale atractive. Marc Acheson, expert în planificare financiară la Utmost Wealth Solutions, explică că atractivitatea Italiei a crescut față de Regatul Unit pentru persoane cu avere considerabilă. La Milano, regimul fiscal italian este deja supranumit „svuota Londra” sau „evacuați Londra”, făcând referire la migrația super-bogaților din capitala britanică.

„Italia avea deja în 2017 un regim fiscal preferențial, dar nu a atras mase de oameni”, spune Acheson. Potrivit expertului, regimul italian actual este simplu și ușor de înțeles, iar Milano oferă facilități similare Londrei: un sector de servicii financiare dezvoltat și infrastructură adecvată pentru investiții și afaceri.

Roberto Bonomi, partener la firma de avocatură Withers, punctează că Italia a depășit și percepția de instabilitate politică. Prim-ministrul Giorgia Meloni, aflat la putere din 2022 și cunoscută pentru orientarea populistă de extremă dreapta, a moderat politicile inițiale.

„La început a existat scepticism, dar după aproape un deceniu, am demonstrat că sistemul este stabil. Clienții nu se mai tem de Italia, iar evenimentele recente arată că incertitudinea politică nu este o problemă izolată,” explică Bonomi.

Italia atrage tot mai mulți cetățeni străini și italieni care se întorc acasă, grație schemei de impozitare unică, potrivit estimărilor firmei de avocatură Maisto e Associati. Până în prezent, aproximativ 5.000 de persoane au aderat la acest program, care promite beneficii fiscale semnificative.

Mai mult, Italia atrage și persoane din regiunea Golfului, în special pe cei care doresc să se mute rapid în Europa și să beneficieze de avantajele programului de impozit unic, potrivit firmei de avocatură.

Această nouă comunitate înstărită influențează piața imobiliară. Prețurile locuințelor din Milano au urcat cu 38% în ultimii cinci ani, arată un studiu al agenției Knight Frank. În noiembrie 2025, Milano a depășit Veneția, cu un preț mediu de 5.171 de euro pe metru pătrat, conform portalului Idealista. Cele mai scumpe zone includ Sant’Ambrogio, Brera, San Marco și Cinque Vie, în apropiere de „Duomo di Milano”.

Se estimează că numărul cumpărătorilor internaționali s-a majorat cu 30-40% în ultimii doi ani. „Dacă înainte căutau o casă de vacanță, acum își doresc rezidența permanentă în Italia, aproape de școli internaționale și aeroporturi importante”, mai arată agenția.

Italia continuă să își atragă profesioniștii și investitorii prin stimulente fiscale semnificative. Programul Il rientro dei cervelli (Întoarcerea creierelor) oferă rezidenților noi sau celor care se întorc posibilitatea de a plăti impozit doar pe 50% din venitul lor timp de cinci ani, cu reduceri și mai mari pentru anumite categorii.

Însă limitele acestui regim rămân o chestiune discutabilă. Conform lui Roberto Bonomi, plafonul pentru impozitul unic a crescut constant: de la 100.000 de euro în 2017, la 200.000 de euro în 2024 și la 300.000 de euro în 2026.

„Guvernul italian dorește să extindă acest regim pentru a construi țara, nu pentru a crea concurență fiscală neloială cu alte state”, explică el. Critici nu lipsesc: fostul premier francez François Bayrou a acuzat Italia de „dumping fiscal”, acuzații respinse ferm de Meloni ca nefondate.

Roma urmează același trend: în 2026 și 2027, hotelurile Rosewood și Four Seasons vor fi inaugurate, semn că orașul devine tot mai atractiv pentru expatriați. „Comunitatea internațională remodelază Milano și Roma pe tot parcursul anului, nu doar în timpul evenimentelor mari precum Săptămâna Modei”, subliniază Diletta Giorgolo.