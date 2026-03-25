Oamenii fug din țările din Occident. Migrația, la nivel record. Valul de plecări accelerează

Emigrația din Occident a crescut la nivel record, cu aproximativ 4 milioane de plecări în 2024, potrivit estimărilor. Fenomenul afectează economiile de origine și destinație, relatează The Economist.

Emigrația din mai multe state occidentale a crescut semnificativ în ultimii ani, depășind nivelurile de dinaintea pandemiei. Estimările agregate pentru 31 de țări arată că aproximativ 4 milioane de persoane au emigrat în 2024. Această valoare este cu circa 20% mai mare față de perioada pre-pandemică.

Fenomenul nu este uniform, dar tendința este vizibilă în numeroase economii dezvoltate. În Canada, numărul plecărilor din trimestrul al treilea din 2025 a fost cu 34% mai mare comparativ cu nivelurile de acum șase ani. În Noua Zeelandă, emigrația din 2025 a crescut cu 29% față de 2019. În Suedia, creșterea depășește 60%.

În Italia, autoritățile statistice au consemnat un „boom al emigrației către țări străine”. În Islanda, nivelul emigrației a atins cel mai ridicat punct înregistrat până acum.

O parte importantă a creșterii este asociată cu efectele post-pandemice. În anii 2022 și 2023, multe state occidentale au înregistrat un val semnificativ de imigrație, inclusiv persoane aflate în ședere temporară sau cu intenții nepermanente.

Pe măsură ce aceste programe și situații s-au stabilizat, o parte dintre migranți au părăsit țările de destinație. Studenții au finalizat studiile, lucrătorii temporari s-au întors în țările de origine, iar unele persoane care intenționau să rămână pe termen lung au renunțat la planuri.

Această dinamică a crescut artificial numărul emigraților în statistici, reflectând atât plecări definitive, cât și reveniri sau relocări.

Datele disponibile arată o creștere a mobilității internaționale a forței de muncă înalt calificate. Potrivit analizelor OECD, numărul cetățenilor occidentali care trăiesc în alte țări occidentale a crescut cu aproximativ 2 milioane din 2019 până în 2024.

Statele Unite au absorbit peste 40% din această creștere. În același timp, în anumite sectoare, precum tehnologia, au apărut semnale că mai mulți lucrători americani din domeniul tech se mută în Europa decât invers.

Analizele indică și o creștere de 11% a numărului de cetățeni americani expatriați între 2019 și 2024.

Un prim factor îl reprezintă schimbările din piața muncii generate de perioada pandemiei. Munca la distanță a devenit mai răspândită, iar unele companii internaționale din domenii precum consultanța științifică și tehnică angajează cu 36% mai mulți lucrători în afara granițelor față de 2019.

Al doilea factor este de natură fiscală. În mai multe state occidentale, impozitarea veniturilor ridicate a crescut. În Regatul Unit, rata efectivă de impozitare pentru primii 1% dintre contribuabili este de aproximativ 40%, față de sub 35% în anii 2000. În Statele Unite, nivelul total al taxării pentru veniturile mari, incluzând taxele federale, statale, locale și impozitele corporative, se situează aproape de maxime istorice.

Al treilea factor este de natură politică. În unele cazuri, nemulțumirea față de climatul politic intern influențează decizia de relocare. Printre exemplele menționate se află persoane din Statele Unite care se opun politicilor asociate lui Donald Trump și cetățeni britanici care critică guvernarea lui Keir Starmer. În Canada, unele grupuri conservatoare își exprimă preferința pentru relocare după mai mulți ani de guvernare liberală.

Un studiu realizat de Assaf Razin de la Universitatea Tel Aviv, pe baza datelor OECD, arată că „declinul democratic tinde să crească emigrația”.

Creșterea numărului de plecări are implicații economice în statele de origine, în special în economiile mai mici sau cu populație îmbătrânită. Pierderea contribuabililor activi poate reduce veniturile fiscale și poate accentua presiunile asupra bugetelor publice.

În unele state din Europa de Est, emigrația constantă a fost asociată cu dificultăți în menținerea echilibrului pe piața muncii și cu presiuni bugetare.

Există și efecte politice potențiale. Cercetările lui Daniel Auer de la Collegio Carlo Alberto din Torino și Max Schaub de la Universitatea din Hamburg, privind Europa Centrală și de Est, arată că emigranții tind să fie mai liberali decât populația rămasă. Studiul concluzionează că plecarea acestora „a fost însoțită de o deteriorare a democrației în țările de origine”.

Țările de destinație beneficiază de intrarea forței de muncă înalt calificate. În mai multe state occidentale, numărul rezidenților americani a crescut semnificativ. În Germania, de exemplu, numărul americanilor stabiliți acolo a crescut cu peste 60% în ultimul deceniu.

În același timp, diaspora occidentală s-a extins în mai multe regiuni. Țări precum Țările de Jos au atras un număr ridicat de noi rezidenți raportat la populație.

Totuși, migrația nu este întotdeauna definitivă. În Noua Zeelandă, aproximativ 40% dintre persoanele născute în țară care emigrează ajung să revină ulterior. Reîntoarcerea este asociată cu aducerea de economii, idei de afaceri și experiență profesională acumulată în străinătate.

Datele agregate indică o intensificare a mobilității internaționale în rândul cetățenilor occidentali. Fenomenul este alimentat de factori economici, fiscali și politici și include atât relocări temporare, cât și permanente.

Impactul său se resimte simultan în economiile de origine și în cele de destinație, prin redistribuirea forței de muncă și a capitalului uman.