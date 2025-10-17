HR Insights 2025: Munca temporară, tot mai populară în companii

Munca temporară a devenit un instrument strategic de business, folosit de peste 39% dintre companii, potrivit raportului HR Insights 2025 al Asociaţiei Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU).

Studiul indică faptul că piața muncii din România se îndreaptă spre un model mai flexibil, adaptat schimbărilor economice. Potrivit datelor, 39% dintre companii includ munca temporară într-o strategie mai amplă, care cuprinde redistribuirea internă a sarcinilor, colaborarea cu freelanceri, parteneriate externe și proiecte cu durată limitată.

„Munca temporară oferă organizaţiilor flexibilitatea de a reacţiona rapid la schimbările pieţei şi de a-şi adapta forţa de muncă în funcţie de sezonalitate, proiecte sau cerinţe neprevăzute. Vorbim despre un ecosistem de soluţii, nu despre o abordare singulară”, a spus Sorina Donisa, preşedinte AFSRU şi CEO Prohuman România.

Studiul arată că 53% dintre companii urmăresc integrarea inteligenței artificiale și digitalizarea proceselor, iar 58% își concentrează strategiile pe adaptarea la noile condiții economice.

„Digitalizarea nu mai este un proiect opţional, ci o condiţie de competitivitate. AI nu doar optimizează costuri, ci creează şi premisele pentru modele noi de business şi de organizare a muncii”, a spus Mariana Vaida, CEO Smartemp.

Dincolo de impactul tehnologic, instabilitatea economică determină companiile să își regândească structura și procesele interne. „Adaptarea rapidă la schimbări nu mai este un avantaj, ci o condiţie de supravieţuire. Companiile care se mişcă repede şi pot ajusta rapid echipele şi competenţele vor avea un avantaj competitiv clar”, a afirmat directorul general al Trenkwalder România, Alexandru Ionescu.

Studiul arată că doar 33% dintre companii intenționează să păstreze numărul actual de angajați, în scădere față de 41% în 2024, în timp ce majoritatea preferă ajustări moderate și creșteri treptate ale personalului.

Operatorii din producție rămân categoria cel mai greu de recrutat, cu un procent de 34%, urmați de angajații din logistică, cu 30%. Totodată, peste 70% dintre angajatori spun că experiența practică și competențele tehnice sunt tot mai greu de găsit.

„Candidaţii nu mai evaluează o ofertă doar în funcţie de salariu, ci în funcţie de întregul pachet, de la beneficii flexibile, la programe de wellbeing şi oportunităţi de dezvoltare. Organizaţiile care înţeleg acest lucru reuşesc să atragă şi să păstreze mai uşor talentele de care au nevoie”, a mai explicat Anca Decu, Director People & Culture, Up România.

Studiul „HR Insights 2025” a fost realizat pe un eșantion de 155 de companii private, dintre care majoritatea au peste 100 de angajați.