Salonul de mobilă de la Milano își consolidează prezența globală la Art Basel Hong Kong

După debutul său la Art Basel Miami Beach, Salone del Mobile Milano, parte a Milano Design week, continuă parteneriatul strategic cu Art Basel și își extinde prezența internațională în Hong Kong, unul dintre cele mai importante centre ale culturii colecționării globale. Participarea la Art Basel Hong Kong marchează o nouă etapă în procesul de internaționalizare a designului italian, consolidând conexiunile dintre artă, design și investiție culturală.

Prin amenajarea Collectors Lounge, realizată în colaborare cu studioul Lissoni & Partners, Salone del Mobile reunește unele dintre cele mai influente branduri din industria italiană a designului și mobilierului, precum Artemide, B&B Italia, Flos, Kartell, Molteni&C sau Visionnaire. Diversitatea stilistică este unită de o viziune comună: designul ca limbaj cultural și instrument strategic capabil să creeze punți între estetică, business și valoare.

„Participarea la Art Basel Hong Kong reprezintă un pas esențial în extinderea noastră către piețele asiatice. Hong Kong este o poartă privilegiată către China, Japonia și Coreea de Sud și un hub în care cererea pentru design evoluează constant”, a declarat Maria Porro, Președinte al Salone del Mobile Milano.

Programul cultural din Hong Kong include și dezbaterea “For the Love of Collectibles: why collect design now”, curatoriată de Annalisa Rosso. Evenimentul aduce în discuție designul de colecție ca zonă de intersecție între cercetarea artistică, producția în ediții limitate și crearea de valoare culturală.

Dialogul propune o analiză a noilor direcții ale designului contemporan, evidențiind capacitatea acestuia de a activa contexte și de a redefini spații – de la rezidențial la hospitality și zone publice. Asia este privită ca un laborator în continuă transformare, unde designul își construiește noi limbaje și relevanțe.

În cadrul evenimentului, pe 27 martie, va fi celebrată și Italian Design Day, în prezența reprezentanților instituțiilor italiene din Hong Kong. Annalisa Rosso va susține o intervenție dedicată conceptului de „re-design” – o practică ce pune accent pe regenerare, sustenabilitate și prelungirea ciclului de viață al obiectelor.

Această viziune se regăsește și în noua platformă Salone Raritas de anul acesta din cadrul Milano Design Week 2026, dedicată pieselor unicat și edițiilor limitate, concepute pentru a rezista în timp și a contracara logica consumului efemer.

Hong Kong își reafirmă rolul de hub cultural și economic în Asia, într-un context de redefinire a fluxurilor globale. Datele recente indică exporturi italiene semnificative în sectorul mobilierului și designului, confirmând interesul crescut pentru „Made in Italy” în regiune.

Orașul funcționează astfel ca o platformă de conexiune între piețe emergente și actori globali, facilitând dialogul între designeri, arhitecți, colecționari și investitori.

Prezența Salone del Mobile Milano la Art Basel, atât în Miami Beach, cât și în Hong Kong, face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere internațională, susținută de ITA – Italian Trade Agency. Obiectivul este integrarea designului italian în ecosisteme economice și culturale relevante, deschizând noi oportunități de colaborare și dezvoltare.

Această inițiativă anticipează și direcțiile viitoarei ediții a Salone del Mobile Milano, programată între 21 și 26 aprilie 2026, reafirmând rolul evenimentului ca platformă globală de referință pentru designul contemporan.