Un mister vechi din 1490, din Omul Vitruvian al lui Leonardo da Vinci, a fost deslușit

Leonardo da Vinci și Omul Vitruvian / sursa foto: captură video
Una dintre cele mai cunoscute imagini din istoria artei, Omul Vitruvian, continuă să stârnească interesul cercetătorilor și să genereze interpretări noi, chiar și la peste cinci secole de la realizarea sa, potrivit everyeye.it.

Desenul realizat în jurul anului 1490 de Leonardo da Vinci este considerat un simbol al armoniei dintre artă, știință și anatomie. Potrivit unei analize recente, lucrarea ar putea ascunde o structură matematică mult mai complexă decât se credea anterior.

Ipoteza pornește de la un detaliu geometric care ar fi rămas practic neobservat până în prezent, deși a fost menționat chiar de artist în notițele sale.

O interpretare modernă a Omului Vitruvian

Noua interpretare aparține lui Rory Mac Sweeney, care a studiat proporțiile desenului dintr-o perspectivă diferită. Analizând atent figura, acesta a identificat „un element geometric ascuns chiar în zona dintre picioarele figurii: un triunghi echilateral”. Acest detaliu, potrivit analizei sale, ar putea explica alegerea proporțiilor precise ale corpului uman reprezentat de Leonardo.

Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
Mac Sweeney susține că acest triunghi nu este doar un element decorativ sau accidental, ci o componentă fundamentală a structurii desenului. El a subliniat că observația este susținută și de notițele lui Leonardo, care făceau referire la astfel de relații geometrice.

Legătura cu teoriile lui Vitruviu

Conceptul din spatele lucrării își are originea în teoriile lui Vitruvius, arhitect din Antichitate, care a susținut că „corpul uman ideal poate fi înscris simultan într-un cerc și într-un pătrat”. Leonardo a transpus această idee în desenul său, reprezentând două poziții ale corpului: una încadrată într-un pătrat, cu brațele întinse și picioarele apropiate, și alta într-un cerc, cu brațele ridicate și picioarele depărtate.

Această dublă reprezentare a fost considerată mult timp o demonstrație a proporțiilor ideale ale corpului uman, inspirate din principiile clasice.

Dincolo de secțiunea de aur

De-a lungul timpului, numeroși cercetători au presupus că proporțiile „Omului Vitruvian” sunt bazate pe celebra secțiune de aur. Totuși, calculele nu au confirmat pe deplin această ipoteză. Noua analiză propune o alternativă: triunghiul identificat de Mac Sweeney ar genera „un raport între înălțime și bază de aproximativ 1,64”.

omul vitruvian / sursa foto: captură video

Acest raport este foarte apropiat de raportul tetraedric, estimat la 1,633, o proporție geometrică definită abia în secolul XX. Diferența redusă dintre cele două valori a atras atenția asupra posibilității ca Leonardo să fi intuit sau observat empiric această relație matematică.

Omul Vitruvian, paralelă cu medicina și științele naturale

Un alt aspect evidențiat de cercetător este asemănarea acestui raport cu cel utilizat în stomatologie. Relația apare în așa-numitul triunghi Bonwill, folosit pentru a descrie poziția optimă a mandibulei.

Potrivit lui Mac Sweeney, această coincidență ar putea sugera că „corpul uman ar urma principii geometrice similare celor care reglează cristale, structuri naturale și sisteme biologice”.

Ipoteza nu schimbă statutul operei, dar adaugă o nouă dimensiune interpretativă, sugerând că desenul lui Leonardo ar putea reflecta o înțelegere intuitivă a unor principii matematice descoperite formal mult mai târziu.

11:56 - Netflix pregătește o nouă surpriză: Serialul „Vegas”, produs de Martin Scorsese
11:47 - Fostul bucătar al echipei naționale, dezvăluiri despre Eugen Barbu și Vadim Tudor
11:40 - Cătălin Predoiu susține că România este printre cele mai sigure țări din lume
11:25 - Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
11:17 - Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
11:08 - Temperatura scade considerabil în București. Termometrele se apropie de 0 grade

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
