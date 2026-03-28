Un mister vechi din 1490, din Omul Vitruvian al lui Leonardo da Vinci, a fost deslușit

Una dintre cele mai cunoscute imagini din istoria artei, Omul Vitruvian, continuă să stârnească interesul cercetătorilor și să genereze interpretări noi, chiar și la peste cinci secole de la realizarea sa, potrivit everyeye.it.

Desenul realizat în jurul anului 1490 de Leonardo da Vinci este considerat un simbol al armoniei dintre artă, știință și anatomie. Potrivit unei analize recente, lucrarea ar putea ascunde o structură matematică mult mai complexă decât se credea anterior.

Ipoteza pornește de la un detaliu geometric care ar fi rămas practic neobservat până în prezent, deși a fost menționat chiar de artist în notițele sale.

Noua interpretare aparține lui Rory Mac Sweeney, care a studiat proporțiile desenului dintr-o perspectivă diferită. Analizând atent figura, acesta a identificat „un element geometric ascuns chiar în zona dintre picioarele figurii: un triunghi echilateral”. Acest detaliu, potrivit analizei sale, ar putea explica alegerea proporțiilor precise ale corpului uman reprezentat de Leonardo.

Mac Sweeney susține că acest triunghi nu este doar un element decorativ sau accidental, ci o componentă fundamentală a structurii desenului. El a subliniat că observația este susținută și de notițele lui Leonardo, care făceau referire la astfel de relații geometrice.

Conceptul din spatele lucrării își are originea în teoriile lui Vitruvius, arhitect din Antichitate, care a susținut că „corpul uman ideal poate fi înscris simultan într-un cerc și într-un pătrat”. Leonardo a transpus această idee în desenul său, reprezentând două poziții ale corpului: una încadrată într-un pătrat, cu brațele întinse și picioarele apropiate, și alta într-un cerc, cu brațele ridicate și picioarele depărtate.

Această dublă reprezentare a fost considerată mult timp o demonstrație a proporțiilor ideale ale corpului uman, inspirate din principiile clasice.

De-a lungul timpului, numeroși cercetători au presupus că proporțiile „Omului Vitruvian” sunt bazate pe celebra secțiune de aur. Totuși, calculele nu au confirmat pe deplin această ipoteză. Noua analiză propune o alternativă: triunghiul identificat de Mac Sweeney ar genera „un raport între înălțime și bază de aproximativ 1,64”.

Acest raport este foarte apropiat de raportul tetraedric, estimat la 1,633, o proporție geometrică definită abia în secolul XX. Diferența redusă dintre cele două valori a atras atenția asupra posibilității ca Leonardo să fi intuit sau observat empiric această relație matematică.

Un alt aspect evidențiat de cercetător este asemănarea acestui raport cu cel utilizat în stomatologie. Relația apare în așa-numitul triunghi Bonwill, folosit pentru a descrie poziția optimă a mandibulei.

Potrivit lui Mac Sweeney, această coincidență ar putea sugera că „corpul uman ar urma principii geometrice similare celor care reglează cristale, structuri naturale și sisteme biologice”.

Ipoteza nu schimbă statutul operei, dar adaugă o nouă dimensiune interpretativă, sugerând că desenul lui Leonardo ar putea reflecta o înțelegere intuitivă a unor principii matematice descoperite formal mult mai târziu.