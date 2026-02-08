Cele mai scumpe tablouri din lume. Au doborât toate așteptările

Cele mai scumpe tablouri din lume. Piața artei continuă să fascineze și să surprindă prin prețurile exorbitante pe care unele opere le ating la licitații. În rândul colecționarilor, muzeelor și investitorilor, anumite tablouri au devenit simboluri ale valorii absolute, fiind cumpărate pentru sume care depășesc orice prag convențional, potrivit timesofindia.

Fără îndoială, cel mai mediatizat caz din lumea artei este „Salvator Mundi”, atribuit maestrului renascentist Leonardo da Vinci. Vândut la o licitație Christie’s în New York în 2017 pentru aproximativ 450 milioane de dolari, acest portret al lui Iisus Hristos este considerat cea mai scumpă lucrare de artă vândută vreodată.

Proveniența sa se pierde în timp, iar autenticitatea a fost subiect de dezbateri intense între experți.

Cu toate acestea, interesul colecționarilor bogați a propulsat prețul la niveluri fără precedent. Opera a fost cumpărată de un cumpărător din Orientul Mijlociu, adăugând misterului și valoare culturală.

Expresionismul abstract american a atins un nou apogeu cu vânzarea lucrării „Interchange” de Willem de Kooning. Această pictură abstractă din 1955 a fost tranzacționată în 2015 pentru aproximativ 300 milioane de dolari într-o tranzacție privată.

Colecționarii consideră opera un punct de referință în mișcarea expresionistă, iar schimbarea proprietarilor a marcat una dintre cele mai scumpe tranzacții din piață în afara unui cadru de licitație publică.

Un alt titlu iconic în topul celor mai scumpe tablouri este „The Card Players” de Paul Cézanne, parte a unei serii de lucrări inspirate de viața rurală franceză. Această pictură a fost achiziționată în 2011 de Familia Regală din Qatar pentru aproximativ 250 milioane de dolari, într-o achiziție privată. Operele lui Cézanne sunt extrem de apreciate pentru contribuția lor la tranziția dintre impresionism și modernism.

Reprezentând apogeul expresionismului abstract american postbelic, „Number 17A” de Jackson Pollock a fost vândut în 2016 pentru peste 200 milioane de dolari în cadrul unei tranzacții private.

Stilul său gestual, bazat pe tehnica „drip painting”, a revoluționat arta modernă și a făcut din Pollock un nume de referință în rândul marilor artiști ai secolului XX. Lucrarea continuă să fie un magnet pentru colecționari și muzeele de artă contemporană.

Unul dintre reprezentanții expresionismului abstract al secolului XX, Mark Rothko, a obținut sume uriașe pentru lucrările sale caracterizate de câmpuri de culoare și tonalități meditative. „No. 6 (Violet, Green and Red)” a fost vândută în 2014 pentru aproximativ 186 milioane de dolari.

Această pictură face parte dintr-o perioadă a artistului în care explorarea cromatică crea un impact profund asupra privitorului și o cerere uriașă din partea colecționarilor.

Opera „Nafea Faa Ipoipo”, realizată de Paul Gauguin în 1892, ilustrează două tinere tahitiene într-un peisaj tropical.

Această pictură a fost achiziționată în 2015 de un colecționar privat din Qatar pentru aproximativ 210 milioane de dolari, consolidând poziția lui Gauguin ca unul dintre cei mai valoroși artiști postimpresioniști. Înainte de vânzare, tabloul a stat în colecția unui colecționar francez timp de peste un secol.

Pablo Picasso, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX, apare în acest top cu „Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)”. Această lucrare din seria inspirată de viața femeilor în Alger a fost adjudecată la licitație în 2015 pentru aproximativ 179 milioane de dolari. Pictura reflectă abordarea cubistă și capacitatea artistului de a reinventa teme clasice într-o manieră modernă.

Un alt titlu emblematic în palmaresul lui Jackson Pollock, „No. 5, 1948”, a fost vândută în 2006 pentru aproximativ 165 milioane de dolari. Această pictură epocală în stilul abstract expresionist confirmă statutul lui Pollock ca unul dintre artiștii cei mai valoroși din istoria artei moderne.

„Woman III” face parte din seria de portrete feminine realizate de Willem de Kooning în anii 1950. Vândută în 2006 pentru aproximativ 137,5 milioane de dolari, această lucrare reflectă energia și dinamismul caracteristic al artistului, fiind una dintre cele mai reprezentative opere expresioniste din colecțiile moderne.

Un reper al artei simboliste europene, „Portrait of Adele Bloch-Bauer I” de Gustav Klimt a fost achiziționat în 2006 pentru aproximativ 135 milioane de dolari de miliardarul Ronald Lauder, care a adăugat-o colecției sale personale din New York. Pictura, cunoscută și sub numele de „Doamna cu evantai”, este renumită pentru bogăția sa ornamentală și simbolismul profund.