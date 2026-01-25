Când arta devine investiție. Tablouri vândute la sume record

Arta a fost dintotdeauna mai mult decât frumusețe, a fost un limbaj al puterii și al influenței. De la frescele Renașterii finanțate de familii celebre precum Medici, care și-au folosit gusturile rafinate pentru a-și etala statutul, până la licitațiile contemporane în care operele celebre se vând pentru sume record, arta continuă să fie un simbol al prestigiu­lui și al succesului. Fascinația pentru lucrările rare și valoroase nu este doar estetică: ea răspunde unei nevoi psihologice fundamentale de recunoaștere și validare. Într-o lume în care bogăția și realizările se măsoară prin posesiuni, tablourile și sculpturile devin mai mult decât obiecte de colecție , ele transformă spațiile private în vitrine ale statutului social și conferă proprietarilor un sentiment de mândrie și împlinire.

„Salvator Mundi”, pictat de Leonardo da Vinci, este unul dintre cele mai enigmatice și disputate tablouri din istorie. Creat la începutul secolului al XVI-lea, acesta îl înfățișează pe Iisus Hristos într-un gest binecuvântator, ținând în mâna stângă o sferă transparentă, simbol al universului. Tabloul a fost considerat pierdut timp de secole și a fost redescoperit abia în 2005, într-o stare precară, necesitând restaurări extinse pentru a-și recăpăta splendoarea.

În ciuda controverselor privind autenticitatea, numeroși experți au confirmat că este o lucrare a marelui maestru renascentist, iar redescoperirea sa a stârnit un interes uriaș în lumea artei.

Licitația organizată de casa Christie’s în New York, în 2017, a transformat „Salvator Mundi” într-un fenomen global. Casa de licitații a prezentat lucrarea drept „redescoperirea secolului”, punând accent pe raritatea și importanța sa istorică, iar oferta finală a ajuns la suma record de 450,3 milioane de dolari, devenind cel mai scump tablou vândut vreodată la licitație.

Tabloul a fost adjudecat de prințul saudit Mohammed bin Salman, într-o tranzacție inițial învăluită în mister. Achiziția se înscrie în cadrul strategiei Vision 2030, prin care prințul urmărește dezvoltarea proiectelor culturale și turistice din Arabia Saudită, iar în paralel au existat dispute privind autenticitatea și amploarea restaurărilor, precum și dezbateri dacă prețul reflectă valoarea artistică reală sau este rezultatul unui marketing abil.

„Interchange”, creat în 1955 de Willem de Kooning, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai expresionismului abstract, a fost vândut în 2015 pentru suma de 300 de milioane de dolari. Lucrarea, cunoscută pentru dinamismul și expresivitatea sa, a atras atenția colecționarilor de artă din întreaga lume și a fost achiziționată de Ken Griffin, fondator al firmei de investiții financiare Citadel și un colecționar recunoscut pe plan internațional. Achiziția reflectă atât valoarea istorică și artistică a operei, cât și influența lui de Kooning în arta modernă.

Pentru Griffin, „Interchange” a reprezentat mai mult decât o simplă investiție financiară. Tabloul a fost o reafirmare a pasiunii sale pentru arta modernă și o declarație de statut în cadrul comunității colecționarilor, subliniind interesul său pentru lucrări care au marcat evoluția artei contemporane. Valoarea ridicată a achiziției este justificată de prestigiul artistului și impactul său asupra istoriei artei moderne, consolidând astfel poziția lui Griffin ca unul dintre cei mai importanți colecționari de artă ai momentului, potrivit willem-de-kooning.org.

„Nafea Faa Ipoipo” (Când te vei căsători?), creat în 1892 de Paul Gauguin în timpul primei sale călătorii în Tahiti, este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate tablouri ale artistului. Lucrarea înfățișează două femei tahitiene așezate într-un peisaj luxuriant, una purtând haine tradiționale tahitiene și cealaltă o rochie europeană, simbolizând contrastul și influențele culturale.

Pictat cu mare atenție și cu cele mai bune pensule, tabloul reflectă fascinația lui Gauguin pentru cultura și peisajele exotice ale insulelor polineziene și a fost deținut mult timp de familia Staechelin din Elveția, făcând parte dintr-o colecție privată impresionantă.

În 2015, „Nafea Faa Ipoipo” a fost vândut pentru aproximativ 210 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru acea perioadă. Tranzacția s-a realizat printr-o vânzare privată, subliniind discreția și exclusivitatea achiziției, iar cumpărătorul a fost familia regală din Qatar, cunoscută pentru investițiile majore în artă internațională.

Această achiziție face parte din strategia Qatari de a dezvolta colecții impresionante, muzee și galerii care să atragă turiști și experți din întreaga lume, evidențiind interesul țării pentru cultură și artă, precum și pentru poziționarea pe scena internațională a artei.

„No. 6 (Violet, Green and Red)“, pictat în 1951 de Mark Rothko, unul dintre maeștrii expresionismului abstract, este o lucrare emblematică a stilului său, caracterizat prin mari suprafețe de culoare. Tabloul înfățișează trei mari câmpuri de culoare . violet, verde și roșu. care se întâlnesc și se suprapun într-o manieră menită să provoace introspecție și emoție.

Lucrarea a fost vândută în 2014 pentru 186 de milioane de dolari și a fost achiziționată de miliardarul rus Dmitry Rybolovlev, colecționar avid de artă, printr-o tranzacție privată intermediată de dealerul Yves Bouvier, cunoscut pentru implicarea sa în mai multe tranzacții de artă de mare valoare.

Pentru Rybolovlev, achiziția „No. 6” a reprezentat atât o investiție, cât și oportunitatea de a deține un activ de valoare ridicată, cu potențial de apreciere în timp. Tranzacția nu a fost lipsită de controverse, Rybolovlev acuzându-l pe Bouvier de manipularea prețurilor și de profituri exagerate, ceea ce a declanșat un proces complex și costisitor.

Artistul plastic Clyfford Still este cel mai bine vândut pictor contemporan din istoria casei de licitații Sotheby’s din New York. Lucrarea sa abstractă „1949-A-No 1”, ale cărei pete albe sunt împroșcate cu roșu și alb, a depășit estimarea de 35 de milioane de euro și a doborât recordul precedent, stabilit în 2006 de „1947-R-No1”, vândut pentru 21,3 milioane de dolari.

Alte picturi ale lui Still, inclusiv „1947-Y-No 2”, estimată la 20 de milioane de dolari, s-au vândut cu 31,4 milioane de dolari, iar patru lucrări suplimentare au adus în total 114 milioane de dolari. Toate aceste opere fac parte din Estate of Patricia Still, soția artistului decedat în 1980, și câștigurile obținute au fost direcționate către Muzeul Clyfford Still, care urmează să fie inaugurat peste o săptămână.

Casa de licitații a anunțat că a obținut cel mai mare preț de vânzare pentru un tablou contemporan, depășind toate așteptările, după cum a declarat licitantul Tobias Meyer. În comparație, o serie de opt lucrări ale pictorului german Gerhard Richter s-au vândut cu 74 de milioane de dolari, în timp ce un singur tablou al lui Francis Bacon, „Trei Studii pentru un autoportret”, a fost adjudecat pentru 19,7 milioane de dolari.