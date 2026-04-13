Haos pe aeroportul din Milano, unde pasagerii au leșinat și au vomat. Care a fost motivul

Aproximativ 100 de pasageri easyJet au rămas blocați pe Aeroportul Milano Linate după cozi de până la trei ore la controlul pașapoartelor. Unii au acuzat stări de rău din cauza căldurii, iar avionul a plecat fără ei, relatează express.co.uk.

Incidentul a avut loc duminică, 12 aprilie, când pasagerii urmau să se îmbarce pe un zbor către Manchester. În ciuda faptului că mulți au ajuns din timp la aeroport, aceștia nu au reușit să treacă de verificările de frontieră înainte de plecarea aeronavei.

Situația a fost complicată de introducerea noilor controale la intrarea și ieșirea din spațiul Schengen, care au dus la formarea unor cozi masive în zona de securitate.

Mai mulți călători au relatat că au resimțit efectele temperaturilor ridicate și ale aglomerației din aeroport. Potrivit relatărilor citate de BBC, unele persoane au ajuns să vomite sau să leșine în timp ce așteptau să treacă de controlul pașapoartelor.

Imagini și clipuri video distribuite pe rețelele sociale arată mulțimi compacte de oameni și o organizare dificilă a fluxului de pasageri, mai ales că mai multe zboruri erau procesate în același timp.

Emily Benn, din Grimsby, a explicat că a ajuns la aeroport la ora 8:00, pentru un zbor programat la 11:00, însă nu a reușit să ajungă la timp la poartă.

„Am ajuns la aeroport la ora 8 dimineața, iar zborul nostru urma să plece din Milano Linate la ora 11. Imediat ce poarta a apărut pe panou, ne-am dus direct acolo și era deja o coadă uriașă. Coada era pentru trei zboruri diferite, iar sute de pasageri încercau să treacă. Noul sistem EES nu funcționa, așa că am fost verificați manual de două persoane la controlul pașapoartelor.

La ora 11:20 ni s-a spus că avionul a plecat fără noi. Ne-au urcat într-un autobuz și ne-au dus înapoi în zona de sosiri, unde a trebuit să revenim la ghișeul easyJet. Ni s-a spus să ne reprogramăm zborurile. Suntem un grup de cinci adulți și un copil, care urmează să fie operat la coloană în câteva zile”, a spus ea.

În urma reprogramării, grupul său urma să ajungă la Londra, pe aeroportul Gatwick, de unde trebuia să suporte costuri suplimentare pentru a reveni la Manchester.

Mai mulți pasageri au reclamat situația pe rețelele sociale. Unul dintre aceștia a scris: „Ce coșmar! Ne-ați abandonat pe mine și pe alți 122 de pasageri în Milano. Ați zburat spre Manchester cu doar 34 de persoane la bord. Am stat la coadă trei ore, iar tot timpul informația zborului a rămas ‘boarding’, după care ni s-a spus că avionul întârziat a plecat.”

Reprezentanții easyJet au transmis că situația a fost cauzată de timpii mari de așteptare la controlul pașapoartelor, asupra cărora compania nu are control direct.

„Suntem conștienți că unii pasageri care plecau astăzi din Milano Linate au întâmpinat timpi de așteptare mai mari decât de obicei la controlul pașapoartelor și le-am recomandat clienților să își acorde mai mult timp pentru a ajunge la poartă. Am întârziat zborul EJU5420 de la Milano la Manchester cu aproape o oră pentru a le oferi pasagerilor timp suplimentar, însă a trebuit să decoleze deoarece echipajul ajungea la limita legală de operare. Clienților care au pierdut zborul li s-a oferit transfer gratuit pe alte curse.

Continuăm să cerem autorităților de frontieră să utilizeze pe deplin flexibilitățile permise pe perioada implementării EES, pentru a evita aceste întârzieri inacceptabile pentru clienții noștri. Deși situația nu este sub controlul nostru, ne cerem scuze pentru inconvenientele create”, a declarat un purtător de cuvânt.

Problemele au apărut pe fondul implementării sistemului european de intrare-ieșire, cunoscut ca EES, care înlocuiește ștampilarea pașapoartelor cu înregistrarea electronică a datelor și colectarea de informații biometrice.

Introducerea acestor proceduri a generat timpi mai mari de procesare în unele aeroporturi, în special în primele zile de la aplicare. Pentru pasagerii afectați, consecințele au fost imediate: zboruri ratate, costuri suplimentare și incertitudine privind întoarcerea acasă.