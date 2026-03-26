Cozi uriașe așteptate în aeroporturile din Europa. Sistemul EES ar putea crește timpii de așteptare

Vacanțele din această vară ar putea veni la pachet cu un fenomen tot mai vizibil în aeroporturile europene: cozi record la controlul de frontieră. Introducerea sistemului biometric Intrare/Ieșire (EES), menit să modernizeze verificările și să crească nivelul de securitate, a dus însă la o încetinire semnificativă a fluxului de pasageri. Chiar dacă măsura îi vizează în mod direct doar pe cetățenii din afara Uniunii Europene, efectele se resimt în mod general, iar aglomerația din terminale afectează inclusiv călătorii europeni, care riscă să piardă zboruri sau conexiuni din cauza timpilor de așteptare tot mai mari.

Sistemul Entry/Exit (EES) reprezintă un pas important în digitalizarea controalelor de frontieră la nivel european. Acesta înlocuiește metoda clasică a ștampilării pașapoartelor cu o bază de date electronică, în care sunt înregistrate intrările și ieșirile cetățenilor din afara Uniunii Europene.

La prima trecere printr-un punct de frontieră dintr-o țară participantă, fiecare călător trebuie să își ofere datele biometrice, respectiv amprentele și o fotografie facială. Aceste informații sunt stocate pentru o perioadă de trei ani și sunt utilizate pentru a monitoriza durata șederii, dar și pentru a identifica eventuale refuzuri de intrare sau depășiri ale perioadei legale de ședere.

Sistemul nu implică plata unei taxe, însă este obligatoriu. Refuzul de a furniza datele biometrice conduce automat la interzicerea accesului pe teritoriul statelor participante. Implementarea sa acoperă majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar și state asociate spațiului Schengen, precum Norvegia, Elveția sau Islanda.

Deși obiectivul principal al EES este eficientizarea controalelor și creșterea securității, realitatea din aeroporturi arată că perioada de început vine cu dificultăți majore. În mai multe hub-uri aeriene din Europa, pasagerii au ajuns să aștepte ore întregi pentru a trece de controlul de frontieră.

Potrivit estimărilor din industrie, timpii de procesare au crescut cu până la 70%, iar în perioadele de vârf, așteptarea poate ajunge chiar la trei sau patru ore. Problema este amplificată de faptul că înregistrarea biometrică se face exclusiv la fața locului, în aeroport, iar fluxul de pasageri nu este încă optimizat pentru acest tip de verificare.

În plus, chiar și călătorii care au fost deja înregistrați în sistem trebuie să parcurgă aceleași etape de control, ceea ce duce la formarea unor cozi comune și la încetinirea întregului proces. Practic, beneficiile digitalizării sunt, cel puțin în această etapă, umbrite de lipsa infrastructurii și de adaptarea lentă a personalului și a procedurilor.

Chiar dacă EES se aplică exclusiv cetățenilor din afara Uniunii Europene, impactul său nu este limitat la această categorie. În aeroporturi, fluxurile de pasageri sunt interconectate, iar întârzierile dintr-o zonă se propagă rapid în întregul terminal.

Astfel, pasagerii europeni pot resimți indirect efectele prin timpi mai mari de așteptare la controlul documentelor, întârzieri la îmbarcare sau chiar pierderea zborurilor de legătură. În special în cazul curselor cu escală, orice blocaj la frontieră poate duce la decalaje în lanț, afectând programul întregii călătorii.

Situația este cu atât mai complicată în sezonul de vară, când traficul aerian atinge niveluri maxime. Autoritățile avertizează că perioada de început a implementării este cea mai dificilă, iar ajustările necesare pot dura luni bune până când sistemul va funcționa la capacitate optimă.

În contextul noilor reguli, planificarea atentă a călătoriilor devine esențială. Specialiștii recomandă pasagerilor să ajungă mai devreme în aeroport și să evite programarea unor activități importante imediat după aterizare.

Pentru cei care au zboruri cu escală, este indicată alegerea unor intervale mai generoase între curse, pentru a reduce riscul de a pierde conexiunile. De asemenea, este important ca documentele de călătorie să fie în regulă și ușor accesibile, pentru a evita întârzieri suplimentare în momentul verificării.

Autoritățile transmit că această perioadă de tranziție va fi una de adaptare atât pentru pasageri, cât și pentru operatorii aeroportuari, iar răbdarea va deveni un element esențial în experiența de călătorie.

Pe lângă EES, Uniunea Europeană pregătește introducerea unui nou sistem care va schimba modul în care cetățenii din afara UE călătoresc în spațiul european. Este vorba despre Sistemul European de Informații și de Autorizare a Călătoriilor (ETIAS), care urmează să devină obligatoriu începând cu finalul anului 2026.

ETIAS va funcționa ca o autorizație de călătorie electronică pentru persoanele care nu au nevoie de viză pentru a intra în spațiul Schengen. Cetățenii din peste 60 de țări, inclusiv Statele Unite, Canada, Regatul Unit sau Japonia, vor trebui să completeze o cerere online înainte de deplasare.

Procesul presupune furnizarea unor date personale detaliate, inclusiv informații despre educație, ocupație, istoricul călătoriilor și eventuale antecedente. Scopul principal este identificarea din timp a riscurilor legate de securitate, imigrație ilegală sau sănătate publică.

Taxa standard pentru obținerea autorizației a fost stabilită la 20 de euro, însă anumite categorii vor fi scutite de plată, printre care minorii, persoanele în vârstă de peste 70 de ani și membrii de familie ai cetățenilor UE.

Deși ETIAS este conceput pentru a simplifica verificările la frontieră, introducerea sa vine cu noi etape administrative pentru călători. Cererea va trebui completată exclusiv online, iar în majoritatea cazurilor decizia va fi emisă în câteva zile.

Totuși, în situațiile în care sunt necesare verificări suplimentare, procesarea poate dura până la 14 zile sau chiar 30 de zile dacă solicitantul este invitat la interviu. Din acest motiv, autoritățile recomandă depunerea cererii cu suficient timp înainte de călătorie.

Odată aprobată, autorizația ETIAS va avea o valabilitate de până la trei ani sau până la expirarea pașaportului. Aceasta va permite intrări multiple pentru șederi de scurtă durată, de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

În final, atât EES, cât și ETIAS fac parte dintr-un proces amplu de modernizare a controalelor la frontierele europene. Deși pe termen lung aceste sisteme promit mai multă siguranță și o gestionare mai eficientă a fluxurilor de călători, începutul implementării vine cu provocări semnificative. Pentru turiști, vara aceasta se anunță una în care răbdarea va fi la fel de importantă ca pașaportul.