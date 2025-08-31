Social Legenda neștiută a lacului din Ținutul Secuiesc. Mii de pelerini își caută liniștea în apropierea lui







Lacul Sfânta Ana, situat în județul Harghita, este singurul lac vulcanic din România și unul dintre puținele de acest tip din Europa Centrală. Numele acestuia este strâns legat de mai multe legende locale. Una dintre ele povestește că Ana, împreună cu alte fecioare, a fost obligată să tragă o caleașcă și a fost biciuită de un tiran, iar lacul s-ar fi format din lacrimile lor.

O altă legendă spune că o tânără pe nume Ana, forțată să se mărite cu un bărbat pe care nu îl iubea, s-ar fi aruncat în lac. Pentru că tânăra a pierit, localnicii au decis ca lacul să îi poarte numele.

De asemenea, se spune că doi frați aflați în competiție au provocat, printr-un blestem al unei fete numite Ana, o furtună care a distrus castelul unuia dintre ei și a creat lacul Sfânta Ana.

Dincolo de legende, lacul atrage anual turiști din toate colțurile lumii. Acesta are o lungime de 620 de metri, lățimea de 460 de metri și o adâncime de până la șapte metri.

Apa limpede și săracă în minerale face ca Sfânta Ana să fie considerat unul dintre cele mai curate lacuri din Europa. Lacul s-a format în urma unei erupții vulcanice cu mii de ani în urmă, ultima estimată între 32.000 și 9.800 de ani. Inițial zona era o turbărie, care, treptat, s-a transformat într-un ecosistem acvatic.

Accesul la Lacul Sfânta Ana se poate face din Miercurea-Ciuc sau Sfântu Gheorghe, cu transportul public sau cu mașina, drumul E578 fiind principalul traseu. Din Târgu Secuiesc, se poate ajunge prin DN113. Lacul se află la 55 km de Miercurea-Ciuc, 48 km de Sfântu Gheorghe și 33 km de Târgu Secuiesc.

Lacul găzduiește tritoni cu creastă, raci, ploșnițe și somnul pitic, introdus de om. Pentru a proteja puritatea apei, scăldatul în lac este interzis din 2018. În plus, capela de lemn de lângă lac, construită în secolul al XII-lea, a transformat zona într-un loc de pelerinaj, unde oamenii merg să se roage și să se bucure de o oază re liniște.

Împrejurimile lacului oferă numeroase atracții turistice: Tinovul Mohoș, craterul geamăn al lacului, Peștera Sulfuroasă, cea mai mare mofetă naturală din Europa, Cetatea Balvanyos, Grota Ucigașă și Izvoarele Tămăduitoare. Întreaga zonă oferă peisaje spectaculoase, drumeții, relaxare și tratamente naturiste, fiind una dintre cele mai importante destinații din Ținutul Secuiesc.

Având în vedere că acest la se află în apropiere de Băile Tușnad, turiștii care vin pentru tratamente balneare în zonă nu ezită să îl viziteze. În zonă, tarifele pentru o noapte de cazare pornesc de la 180 de lei și pot ajunge la 750 de lei.