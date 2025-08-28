International Cum arată conacul în care se relaxează Viktor Orban. Imaginile au ajuns pe internet







O filmare cu „palatul” deținut de familia premierului ungar Viktor Orban a devenit virală pe rețelele de socializare, acumulând peste 700.000 de vizualizări. Clipul a fost postat de deputatul independent Akos Hadhazy, cunoscut pentru pozițiile sale împotriva corupției.

Palatul, cunoscut sub numele de Hatvanpuszta, se află la aproximativ 34 de kilometri vest de Budapesta, în apropierea orașului natal al premierului, Felcsut. De-a lungul anilor, presa a sugerat că Viktor Orban folosește acest conac ca reședință privată, deși liderul ultraconservator neagă că ar fi proprietarul.

Tatăl premierului, Gyozo Orban, în vârstă de 84 de ani, a declarat recent pentru tabloidul proguvernamental Bors că a cumpărat conacul în 2011, având intenția de a readuce la viață o fermă-model care fusese înființată în secolul XIX de un arhiduce Habsburg.

În filmare apare o grădină îngrijită, dar și o piscină impresionantă. De asemenea, conacul are și o sală mare de mese. Deputatul Hadhazy a spus că a realizat imaginile săptămâna trecută, după ce a pătruns în incintă, și a afirmat că acestea arată cum „Orban și apropiații săi construiesc un palat” cu fonduri publice.

Criticile din partea internauților nu au întârziat să apară. În timp ce o parte dintre susținătorii deputatului au spus că domeniul ar trebui transformat într-un spital, alții au lansat atacuri la adresa guvernului ungar.

La rândul său, deputatul a fost criticat de oficiali guvernamentali. Peter Szijjarto, ministrul de Externe, l-a acuzat pe Hadhazy de pătrundere neautorizată pe proprietate, menționând că acesta a încălcat legea.

Apropiații lui Viktor Orban sunt suspectați că s-ar fi îmbogățit prin licitații publice controversate, ceea ce a determinat Uniunea Europeană să blocheze aproximativ 19 miliarde de euro pentru țară.

De asemenea, după ce Orban a revenit la putere în 2020, Ungaria a coborât de pe locul 50 pe locul 82 în clasamentul Transparency International privind corupția, ocupând în 2024 ultimul loc dintre statele membre UE.

Guvernul condus de Orban respinge acuzațiile și le consideră „campanii politice menite să denatureze realitatea”.