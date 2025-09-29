Sute de credincioși la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Update: 16.03: „Cred că trebuie să folosim orice moment şi în special momente omagiale, cum este acesta, ca să ne spunem nouă înşine şi să spunem şi altora că lumea nu începe cu noi şi că în ce suntem noi azi este mult din ce au trăit alţii înaintea noastră. Şi spunând asta, spun că Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica greco-catolică.

De aceea, în numele statului român vreau să prezint un omagiu acestei comunităţi şi acestei biserici, pentru ce a fost şi un angajament de colaborare pentru ce va fi”, a fost mesajul pe care l-a transmis președintele Nicușor Dan.

Sute de credincioși s-au adunat luni la Blaj pentru a-i aduce un ultim omagiu cardinalului Lucian Mureșan. Ceremonia religioasă se desfășoară în prezența unor oficiali și personalități publice, printre care fostul procuror general Augustin Lazăr.

Președintele Nicușor Dan este, de asemenea, așteptat să participe la funeralii, în timp ce premierul Ilie Bolojan a fost prezent sâmbătă la Blaj, într-un gest de respect față de instituția Bisericii Greco-Catolice și față de cardinalul Lucian Mureşan.

Sute de credincioși s-au adunat în această dimineață în fața Catedralei din Blaj, unde are loc slujba de înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Oamenii, veniți din diverse colțuri ale țării, au ales să participe la ceremonie din exteriorul catedralei, locul fiind neîncăpător pentru mulțimea prezentă. Pentru a urmări în liniște slujba, unii și-au adus scaune, în timp ce organizatorii au montat ecrane de mari dimensiuni în curtea lăcașului de cult, astfel încât momentul solemn să poată fi urmărit de toți cei prezenți.

Ceremonia a debutat luni, la ora 11:00, cu oficierea Sfintei Liturghii, eveniment la care au participat oficiali de rang înalt ai Bisericii Catolice. Printre aceștia s-au numărat Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, precum și Excelența Sa Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic.

De asemenea, la slujbă au fost prezenți membri ai Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, episcopi romano-catolici din întreaga țară, delegați din străinătate, dar și reprezentanți ai autorităților civile și militare. Președintele Nicușor Dan este așteptat să ia parte la ceremonia de înmormântare.

De asemenea, biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș a transmis un mesaj pentru Preoții care nu vor putea fi prezenți la Slujba de Înmormântare a Cardinalului Lucian, din motive bine întemeiate.

Acești sunt îndemnați să celebreze în propria parohie, în ziua înmormântării, Sfânta Liturghie urmată de Panihidă, pentru odihna sufletului Înaltului Ierarh.

Totodată, potrivit rânduielii Bisericii Greco-Catolice, fiecare preot este rugat să celebreze câte șapte Sfinte Liturghii pentru sufletul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, se arată în comunicat.