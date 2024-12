Justitie Fost procuror general, despre greșeala făcută de CSAT. Călin Georgescu ar putea profita







Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a spus că CSAT a făcut o mare greșeală. Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) ar fi trebuit să trimită Parchetului documentele care arată că alegerile prezidențiale au fost viciate înainte ca acestea să fie declasificate, a declarat specialistul.

Ce spune Augustin Lazăr

Lazăr consideră că serviciile secrete și Consiliulul Suprem de Apărare a Țării nu au acționat „cu diligența și operativitatea cu care trebuiau să se miște, având în vedere gravitatea faptelor”.

Deși protocoalele de colaborare dintre Serviciul Român de Informații (SRI) și Parchetul General au fost desființate, SRI tot ar fi trebuit să le trimită magistraților informații despre atacurile cibernetice sau alte posibile nereguli privind alegerile.

Fostul procuror se referă la protocolul care a funcționat între 2009 și 2016 între SRI și Parchetul de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție, care prevedea colaborarea între cele două instituții. Acel protocol a fost desființat printr-o decizie a Curții Constituționale.

Legile trebuie schimbate

Augustin Lazăr, care a lucrat în magistratură aproape 40 de ani, este de părere că legile care țin de siguranța națională, trebuie schimbate.Fostul procuror general al României a mai spus că Ministerul Public și alte instituții ar trebui să comunice mai mult cu cetățenii astfel încât starea „de ambiguitate și de neclaritate” să fie „dezamorsată”.

Fostul procuror general al României a spus că, pentru a declanșa mai repede anchetele necesare în actuala criză, ar fi fost util ca procurorii să primească de la serviciile de informații și de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) toate informațiile deținute.

Greșeala făcută de CSAT

„Pentru a se sesiza (n.r. procurorii), este necesar ca instituțiile statului, cele care au misiunea de a culege informații și de a proteja siguranța națională, dacă au informații cu referire la săvârșirea de infracțiuni, conform legii, sunt obligate să le prezinte procurorului, să le prezinte Ministerului Public. Ei bine, ele – aceste informații – au fost prezentate în primul rând CSAT-ului, fiindcă e o problemă de siguranță națională.

Membrii CSAT-ului au evaluat acele informări și au constatat din cuprinsul lor că ar fi vorba de niște infracțiuni care trebuie să fie examinate de Ministerul Public, ceea ce s-a și făcut. Poate nu s-a făcut cu diligența, cu operativitatea cu care trebuiau să se miște instituțiile, având în vedere gravitatea faptelor care sunt prezentate acolo”, a explicat Augustin Lazăr.

Cu toate acestea, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat pe 6 decembrie, în ziua anulării alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, că serviciile de informații i-au comunicat despre vicierea primului tur abia după ce acesta a avut loc.

„La scurt timp după primul tur al alegerilor prezidențiale, am primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate. Am dispus imediat să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat, și în scurt timp am primit informările scrise”, a spus el.