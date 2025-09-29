Ceremonia de înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj. Nicușor Dan va fi prezent

Președintele Nicușor Dan va fi prezent luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a anunțat Administrația Prezidențială.

Evenimentul va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”, începând cu ora 11:00, cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmuormântării. Toți celebranții vor purta veșminte luminate, potrivit comunicatului oficial.

Cardinalul Lucian Mureșan, cel de-al treilea cardinal greco-catolic, a încetat din viață joi, la vârsta de 94 de ani. Preafericitul Lucian Mureșan fusese numit cardinal de Papa Benedict al XVI-lea în februarie 2012 și a fost singurul cardinal român în viață la momentul respectiv. În 2019, Papa Francisc l-a salutat „cu multă afecțiune” în timpul vizitei pe Câmpia Libertății de la Blaj.

Născut pe 23 mai 1931 în comuna Firiza, azi cartier al municipiului Baia Mare, Lucian Mureșan a fost al zecelea dintre cei doisprezece copii ai lui Petru și Maria Mureșan (născută Breban). Școala primară și gimnazială le-a urmat în localitatea natală și în Baia Mare, absolvind tot aici și o școală profesională de prelucrare a lemnului.

Între 1951 și 1954, a efectuat serviciul militar obligatoriu, urmând Școala de Ofițeri de Aviație de la Turnișor, Sibiu, fiind ulterior mutat la Craiova. Din cauza apartenenței sale la Biserica Română Unită cu Roma, conducerea comunistă l-a considerat indezirabil, fiind transferat la un detașament de muncă la Hidrocentrala de la Bicaz și lăsat ulterior la vatră în 1954.

Dorind să devină preot, Lucian Mureșan nu a putut urma teologia în condiții normale, Biserica Română Unită fiind scoasă în afara legii în 1948. A lucrat în diverse servicii economice și a continuat studiile liceale fără frecvență. În 1955, la sugestia episcopului Iuliu Hossu, a fost primit, împreună cu alți patru tineri greco-catolici, în Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. În anul universitar 1958/59, autoritățile comuniste au încercat să-i excludă, însă episcopul Áron Márton a refuzat, iar tinerii au părăsit institutul sub presiune.

După un an de șomaj forțat și angajări temporare, Lucian Mureșan și-a continuat studiile teologice în clandestinitate, susținând examenele cu profesori de la fostele academii teologice. Hirotonirea sa a avut loc pe 19 decembrie 1964, într-un subsol din Cluj, de către episcopul auxiliar Ioan Dragomir al Maramureșului, după eliberarea episcopilor greco-catolici din detenție.

După Revoluție, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop al Episcopiei de Maramureș la 3 martie 1990. A fost consacrat episcop la 27 mai 1990, împreună cu Vasile Hossu de Oradea, în cadrul unei liturghii desfășurate sub cerul liber la Baia Mare. În 1994, a fost numit Arhiepiscop Mitropolit al Făgărașului și Alba Iuliei, instalarea sa având loc pe 27 august 1994. În 2005, Biserica Română Unită a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie majoră, iar Mureșan a fost întronizat ca Arhiepiscop Major la Blaj în 30 aprilie 2006.

În 2012, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la demnitatea de cardinal și i-a acordat Biserica Sf. Atanasie cel Mare ca biserică titulară la Roma. A exercitat cinci mandate ca președinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România și a fost membru al Dicasterului pentru Bisericile Orientale și al Academiei Române.

Cardinalul Lucian Mureșan s-a identificat cu procesul de refacere a structurilor pastorale și de dezvoltare instituțională a Bisericii după perioada comunistă. În 2019, a primit la Blaj pe Papa Francisc, care a beatificat Fericiții Episcopi Martiri. De asemenea, a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce (2000) și Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer (2015).