A murit Cardinalul Lucian Mureșan, întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România

Cardinalul Lucian Mureșan, lider al Bisericii Greco-Catolice, a încetat din viață joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani. Preafericitul Părinte a reprezentat un reper esențial pentru păstrarea identității spirituale și culturale a comunității greco-catolice și a fost implicat activ în reconstrucția instituțională a Bisericii după căderea regimului comunist. Anunțul a fost făcut de Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a precizat că informații suplimentare privind funeraliile vor fi transmise ulterior.

Lucian Mureșan a fost unul dintre cei mai respectați lideri religioși ai României. Hirotonit preot clandestin în 1964, el a slujit comunitățile greco-catolice în ascuns pe parcursul regimului comunist, menținând vie tradiția și credința comunității.

După Revoluția din 1989, a fost numit episcop de Maramureș în 1990 și, ulterior, arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș, precum și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, recunoscând rolul său în consolidarea structurilor bisericești.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea la cele veșnice a cardinalului, descriindu-l drept „o figură emblematică a renașterii Bisericii Greco-Catolice și un apărător al credinței în vremuri de prigoană”.

Șeful statului a subliniat curajul și implicarea cardinalului în păstrarea identității naționale și reconstrucția instituțională a Bisericii: „Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc, păstrând vie contribuția Bisericii Greco-Catolice la afirmarea identității naționale și la înfăptuirea Marii Uniri”.

Născut în 1931 la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, el a depășit provocările regimului comunist și a contribuit decisiv la renașterea Bisericii Greco-Catolice.

În 2012, Lucian Mureșan a fost ridicat la rangul de cardinal, iar în 2015 a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer, fiind totodată membru de onoare al Academiei Române.