Accident în Sri Lanka: Șapte călugări, printre care și români, și-au pierdut viața

Accident în Sri Lanka: Șapte călugări, printre care și români, și-au pierdut viațaManastirea-Na-Uyana. Sursa foto: Wikipedia
Șapte călugări budiști, printre care trei cetățeni străini, inclusiv români, și-au pierdut viața după ce un vagon acționat cu cablu s-a rupt și s-a prăbușit pe versantul unui munte din nord-vestul Sri Lanka, anunță autoritățile locale, potrivit AFP.  Accidentul s-a produs miercuri seara târziu, în zona mănăstirii forestiere Na Uyana, în timp ce călugării se deplasau către unitățile de meditație de pe vârful muntelui.

Poliția a precizat că în vagon se aflau 13 călugări, dintre care doi au reușit să scape cu răni ușoare, iar alți patru sunt în stare critică. Raportul preliminar indică ruperea cablului de susținere, prăbușirea vagonului cu viteză mare și impactul cu un copac. Printre victimele decedate se numără călugări din India, Rusia și România.

Mănăstirea Na Uyana, situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Colombo, este cunoscută pentru retragerile sale de meditație și pentru comunitatea monahală activă care atrage practicanți din întreaga lume.

Călugării se aflau într-o cabină improvizată

Accidentul a avut loc în jurul orei 21:00, când călugării se aflau într-o cabină improvizată pentru transportul pe versantul muntelui. Cabină s-a desprins de cablu, a deraiat și a lovit un copac, provocând decesul a șapte persoane. Doi călugări au reușit să sară din cabină înainte de impact, suferind răni ușoare. Ceilalți patru răniți sunt internați în stare gravă în spitale din Kurunegala și Polpithigama.

Na Uyana Aranya Senasanaya este o mănăstire forestieră recunoscută pentru retragerile de meditație și pentru modul în care integrează practici spirituale cu viața comunității. „Accidentul atrage atenția asupra infrastructurii mănăstirii, inclusiv a sistemului de transport cu cablu, folosit pentru a facilita accesul la zonele de meditație situate pe terenuri montane dificile”, scrie AFP.

Poliția investighează ruperea cablului

Autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Poliția investighează ruperea cablului și circumstanțele prăbușirii vagonului. Experți în siguranță și inginerie montană sunt implicați pentru a evalua starea infrastructurii și a preveni accidente similare în viitor.

 

