Președintele Nicușor Dan: Dreptul nu e matematică, o decizie negativă a CCR nu slăbește Guvernul

Nicușor Dan a declarat duminică că o eventuală decizie negativă a Curții Constituționale (CCR) privind reforma pensiilor magistraților nu pune în pericol legitimitatea Guvernului Bolojan. Curtea a amânat verdictul pentru 8 octombrie, iar în spațiul politic au apărut speculații legate de impactul asupra Executivului.

„În opinia mea, nu are nicio legătură una cu alta”, a spus președintele României, respingând sugestiile că un eșec la CCR ar putea slăbi autoritatea guvernului.

Nicușor Dan a explicat că dreptul nu este o știință exactă, ci un domeniu interpretativ. „Dreptul este o știință, dar nu este o știință exactă, nu e matematică, există interpretări”, a declarat el. În acest context, instanțele sunt locul unde opiniile juridice diferite sunt evaluate, iar corectarea unei decizii de către o instanță superioară reprezintă un mecanism normal, nu un semn de haos.

Președintele a precizat că nevalidarea unei interpretări de către instanță nu implică culpabilitate sau rea-credință: „Asta este dreptul”. El a subliniat că rolul Curții Constituționale este de a evalua argumentele juridice, nu moralitatea celor care le formulează.

În contextul speculațiilor politice, Nicușor Dan a fost categoric: decizia CCR nu afectează autoritatea Guvernului. „Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanță, nu înseamnă că a greșit”, a explicat el.

Președintele a declarat că este normal să existe și nemulțumiri și diferențe de opinii în coaliția de guvernare, spunând că trebuie să „discutăm mai puțin despre demisii”. El a adăugat că „mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe”.

El consideră că cea mai importantă discuție de săptămâna viitoare va fi despre rectificarea bugetară, când România trebuie să dea semnal de stabilitate.