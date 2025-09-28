Politica

Președintele Nicușor Dan: Dreptul nu e matematică, o decizie negativă a CCR nu slăbește Guvernul

Președintele Nicușor Dan: Dreptul nu e matematică, o decizie negativă a CCR nu slăbește GuvernulNicușor Dan / sursa foto: Facebook
Nicușor Dan a declarat duminică că o eventuală decizie negativă a Curții Constituționale (CCR) privind reforma pensiilor magistraților nu pune în pericol legitimitatea Guvernului Bolojan. Curtea a amânat verdictul pentru 8 octombrie, iar în spațiul politic au apărut speculații legate de impactul asupra Executivului.

Nicușor Dan, despre o eventuală decizie negativă a CCR

„În opinia mea, nu are nicio legătură una cu alta”, a spus președintele României, respingând sugestiile că un eșec la CCR ar putea slăbi autoritatea guvernului.

CCR

Sursa: Inquam Photos/Octvian Ganea

Nicușor Dan a explicat că dreptul nu este o știință exactă, ci un domeniu interpretativ. „Dreptul este o știință, dar nu este o știință exactă, nu e matematică, există interpretări”, a declarat el. În acest context, instanțele sunt locul unde opiniile juridice diferite sunt evaluate, iar corectarea unei decizii de către o instanță superioară reprezintă un mecanism normal, nu un semn de haos.

„Instanța decide”

„Instanța decide între interpretări”, a subliniat Dan, nu între „bun” și „rău”. „De asta ne ducem în fața instanței. Fiecare interpretează legea în sensul său, iar judecătorul decide care interpretare e mai bună.”

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor
Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor
Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: Facebook

Președintele a precizat că nevalidarea unei interpretări de către instanță nu implică culpabilitate sau rea-credință: „Asta este dreptul”. El a subliniat că rolul Curții Constituționale este de a evalua argumentele juridice, nu moralitatea celor care le formulează.

Legitimitatea Guvernului, neafectată

În contextul speculațiilor politice, Nicușor Dan a fost categoric: decizia CCR nu afectează autoritatea Guvernului. „Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanță, nu înseamnă că a greșit”, a explicat el.

Președintele a declarat că este normal să existe și nemulțumiri și diferențe de opinii în coaliția de guvernare, spunând că trebuie să „discutăm mai puțin despre demisii”. El a adăugat că „mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe”.

El consideră că cea mai importantă discuție de săptămâna viitoare va fi despre rectificarea bugetară, când România trebuie să dea semnal de stabilitate.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    28 septembrie 2025 la 18:30

    Nea Nicu , matale esti presedinte ILEGITIM.

