Patriarhul Daniel, mesaj la moartea Cardinalului Lucian: Omagiem memoria unui evlavios cleric

„Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România”, a fost mesajul Patriarhului.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe la moartea cardinalului, pe care l-a descris ca „o figură emblematică a renașterii Bisericii Greco-Catolice și un apărător al credinței în vremuri de prigoană”.

„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi deschidere către dialog”, a mai adăugat acesta.

Născut în 1931 la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, Lucian Mureșan a înfruntat dificultățile regimului comunist și a avut un rol esențial în renașterea Bisericii Greco-Catolice.

Lucian Mureșan a fost unul dintre cei mai respectați lideri religioși din România. Hirotonit preot clandestin în 1964, el a slujit în ascuns comunitățile greco-catolice în perioada comunistă, păstrând vie tradiția și credința acestora.

După Revoluția din 1989, el a fost numit episcop de Maramureș, în 1990. Mai târziu a devenit arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a desemnat arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, recunoscând contribuția sa la consolidarea structurilor bisericești.

În 2012, Lucian Mureșan a fost numit cardinal, iar trei ani mai târziu a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer. Tot atunci a devenit membru de onoare al Academiei Române.