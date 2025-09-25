Social

Patriarhul Daniel, mesaj la moartea Cardinalului Lucian: Omagiem memoria unui evlavios cleric

Comentează știrea
Patriarhul Daniel, mesaj la moartea Cardinalului Lucian: Omagiem memoria unui evlavios clericSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis joi un mesaj de condoleanțe, după ce Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş a murit. „Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale”, a spus acesta, potrivit unui comunicat de presă emis de Patriarhia Română.

Mesajul transmis de Patriarhul Daniel

Patriarhul Daniel a transmis joi un mesaj de condoleanțe la moartea Cardinalului Lucian Mureșan. El a omagiat „memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinței în timpul regimului comunist” și a adresat condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România.

„Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață, la venerabila vârstă de 94 de ani, a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România”, a fost mesajul Patriarhului.

Mesajul transmis de președintele României

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe la moartea cardinalului, pe care l-a descris ca „o figură emblematică a renașterii Bisericii Greco-Catolice și un apărător al credinței în vremuri de prigoană”.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi deschidere către dialog”, a mai adăugat acesta.

Lucian Mureșan

Lucian Mureșan/ Sursa foto captură ecran

Lucian Mureșan, un rol esențial în renașterea Bisericii Greco-Catolice

Născut în 1931 la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, Lucian Mureșan a înfruntat dificultățile regimului comunist și a avut un rol esențial în renașterea Bisericii Greco-Catolice.

Lucian Mureșan a fost unul dintre cei mai respectați lideri religioși din România. Hirotonit preot clandestin în 1964, el a slujit în ascuns comunitățile greco-catolice în perioada comunistă, păstrând vie tradiția și credința acestora.

A fost numit cardinal în 2015

După Revoluția din 1989, el a fost numit episcop de Maramureș, în 1990. Mai târziu a devenit arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a desemnat arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, recunoscând contribuția sa la consolidarea structurilor bisericești.

În 2012, Lucian Mureșan a fost numit cardinal, iar trei ani mai târziu a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer. Tot atunci a devenit membru de onoare al Academiei Române.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale