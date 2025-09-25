Patriarhul Daniel, mesaj pentru începutul noului an universitar

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis, la început de an universitar, că cea mai mare investiție pentru viitorul tinerilor este educația integrală - științifică, profesională și spirituală - în armonie cu credința și cultura. „La începutul noului an universitar 2025-2026, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor”, a spus acesta, potrivit comunicatului emis de Patriarhia Română.

Patriarhul Daniel a transmis că începutul fiecărui an universitar, dincolo de festivitate și emoția unei noi generații de studenți, reamintește că educația este un drept fundamental care trebuie protejat și promovat.

El a subliniat că tinerii trebuie să descopere frumusețea și valoarea învățământului românesc, profesorii să se bucure de prestigiul și respectul profesiei, iar părinții să aibă încrederea că cea mai importantă investiție pentru viitorul copiilor lor rămâne educația completă - științifică, profesională și spirituală - în armonie cu credința, cultura și speranța poporului român.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a afirmat că facilitarea accesului tinerilor la educație, formare culturală și spirituală, alături de încurajarea implicării lor în viața comunității și de experiența relațiilor internaționale și interculturale, contribuie la formarea unui orizont de „speranță și bucurie”.

„Învierea Domnului Iisus Hristos și Înălțarea Sa la cer evidențiază valoarea eternă a persoanei umane în iubirea, pacea și bucuria Sfintei Treimi. Din acest motiv, Iisus Hristos este izvor de viață, lumină și speranță pentru toți oamenii, dar, mai ales, pentru tineri”, a mai spus acesta.

La începutul noului an universitar 2025-2026, Patriarhul Daniel a transmis binecuvântări studenților, profesorilor și părinților.

„La începutul noului an universitar 2025-2026, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu să le lumineze mințile și să le dăruiască mult spor în activitatea de studiere, cercetare și aprofundare a valorilor științifice și spirituale”, a afirmat acesta.