A fost găsit un zăcământ important de aur, care poate schimba clasamentele

Un zăcământ de aur a fost descoperit recent în China, iar specialiștii susțin că ar putea rescrie ordinea clasamentelor mondiale. Potrivit acestora, nu este vorba doar despre un depozit considerabil de minereu aurifer, ci despre un „super-gigant” care ar putea reprezenta cel mai mare zăcământ de metal prețios cunoscut până în prezent, informează popularmechanics.com.

O echipă de geologi din China a identificat recent un potențial zăcământ aurifer de proporții impresionante, ascuns în adâncurile comitatului Pingjiang, provincia Hunan. Potrivit presei de stat, „cercetătorii au descoperit peste 40 de vene de aur, estimate la circa 330 de tone de minereu, situate la o adâncime de 2.000 de metri sub zăcământul aurifer Wangu”.

Cu toate acestea, datele obținute prin modelarea 3D a formațiunilor subterane sugerează că rezervele ar putea fi mult mai mari. Estimările optimiste indică existența a până la 1.100 de tone de aur la adâncimi care ajung până la 3.800 de metri. În cazul în care aceste date vor fi confirmate, valoarea totală a zăcământului s-ar putea ridica la aproximativ 83 de miliarde de dolari.

Pe lângă cantitatea impresionantă de metal prețios, compoziția minereului este și ea remarcabilă: analizele arată o concentrație de 138 de grame de aur pe tonă de rocă extrasă — un nivel considerat excepțional în industrie.

„Numeroase carote prelevate în timpul forajelor conțin aur vizibil cu ochiul liber”, a declarat Chen Rulin, specialist în explorarea minereurilor de la Biroul Geologic al provinciei Hunan. Această descoperire amplifică importanța strategică a regiunii Pingjiang în economia resurselor minerale și ar putea poziționa China ca jucător de top în industria globală a aurului.

Noua descoperire ar putea rescrie clasamentul mondial al celor mai mari rezerve de aur. Dacă estimarea de 1.100 de tone se confirmă, zăcământul ar detrona mina South Deep din Africa de Sud, considerată în prezent cea mai bogată, cu o rezervă estimată la 1.025 de tone, conform datelor Mining Technology.

Primele cinci poziții în topul global al minelor de aur sunt completate de exploatări din Indonezia, Rusia, Papua Noua Guinee și Chile. În același clasament, minele Carlin Trend și Cortez, ambele situate în statul american Nevada, se clasează pe locurile șase, respectiv zece. Noua descoperire ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței globale a aurului și a echilibrului geopolitic al resurselor.

Până în prezent, la nivel global s-au extras aproximativ 233.000 de tone de aur, o cantitate impresionantă care, potrivit estimărilor, se află încă în circulație sub diverse forme. Interesant este că două treimi din această cantitate au fost obținute abia după anul 1950.

China, cel mai mare producător mondial de aur, contribuie cu circa 10% la producția globală anuală. Totuși, cererea internă de aur a acestei țări depășește cu mult capacitatea de extracție, de aproape trei ori mai mult decât produce. Această discrepanță uriașă obligă Beijingul să apeleze masiv la importuri, transformând China nu doar într-un lider al producției, ci și în cel mai mare importator de aur la nivel mondial.

Descoperirea de zăcăminte aurifere în China a stârnit îngrijorări pe piețele internaționale, declanșând o reacție imediată: prețul aurului a atins pragul de 2.700 de dolari pe uncie. Informațiile preliminare indică faptul că, în urma unor foraje extinse în zonele periferice ale sitului, au fost identificate noi rezerve. Potrivit lui Liu Yongjun, director adjunct al biroului geologic, cercetările continuă, iar perspectivele sunt promițătoare.