Prim-ministrul britanic Keir Starmer se pare că ia în considerare demisia și ar putea anunța un calendar pentru plecarea sa chiar luni, potrivit unui raport publicat sâmbătă, citat de Observer.

Publicația britanică a relatat că premierul Keir Starmer a discutat despre viitorul său cu soția sa, la reședința de la țară, de la Chequers, înainte de a lua o decizie finală.

Observer a mai relatat că personalități importante din Partidul Laburist se așteaptă la o declarație privind viitorul său chiar săptămâna viitoare.

O sursă guvernamentală a declarat pentru Reuters că Starmer rămâne concentrat pe guvernare și a făcut referire la comentariile anterioare în care a promis că va rămâne în funcție.

Presiunile asupra lui Starmer se acumulează de luni de zile, pe fondul nemulțumirii crescânde din partidul său și al îngrijorărilor legate de modul în care guvernul gestionează economia și problemele legate de costul vieții.

Amenințarea politică la adresa lui Starmer s-a intensificat vineri, după ce rivalul său Andy Burnham a câștigat un loc în Parlament, poziționându-l astfel mai bine pentru a se lansa într-o competiție formală la conducere.

Starmer l-a felicitat pe Burnham după victorie, scriind pe X că alegătorii „au ales campania laburiștilor, plină de speranță și optimism, în locul diviziunii și urii”.

Întrebat despre aparentele ambiții ale lui Burnham de a-l înlocui, Starmer a insistat că intenționează să rămână în funcție.

„Am spus în repetate rânduri că nu voi renunța la această idee”, a spus Starmer.

Starmer a condus Partidul Laburist din 2020 și a devenit prim-ministru în 2024.

Apelurile pentru demisia sa s-au intensificat luna trecută, peste 100 de parlamentari laburiști îndemnându-l public să se retragă sau să stabilească un calendar pentru plecarea sa. Mai mulți consilieri parlamentari au demisionat, de asemenea, în semn de protest.

Revolta internă a urmat unei serii de rezultate dezamăgitoare ale alegerilor locale pentru laburiști, care au pierdut sute de locuri în consilii în Anglia, au cedat teren deținut de mult timp în Țara Galilor și au rămas în urma rivalilor politici din Scoția.

Popularitatea lui Starmer a scăzut, de asemenea, pe fondul unui cost al vieții persistent ridicat, al creșterii economice lente și al criticilor legate de acceptarea de cadouri din partea unor donatori bogați.