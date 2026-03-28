Cele mai sigure mașini second-hand. Un model foarte popular în România ocupă primul loc

Un studiu bazat pe 1,6 milioane de intervenții tehnice arată care sunt cele mai fiabile mașini rulate. Toyota domină clasamentul, iar Yaris ocupă prima poziție.

Achiziția unei mașini rulate vine aproape întotdeauna cu un risc. Costurile neprevăzute și defecțiunile pot transforma rapid o alegere aparent bună într-o problemă costisitoare. Pentru a oferi un reper clar cumpărătorilor, compania Warrantywise a publicat un nou indice de fiabilitate.

Analiza se bazează pe 1,6 milioane de intervenții tehnice înregistrate de-a lungul a peste 25 de ani. Fiecare model a primit un scor din 100, care reflectă riscul relativ de apariție a problemelor. Studiul nu clasifică mașinile drept perfect fiabile sau problematice, ci oferă o imagine realistă a comportamentului în timp.

Datele evidențiază tendințe clare. Modelele japoneze domină topul, iar un automobil de clasă mică reușește să ocupe prima poziție.

Toyota Yaris, o mașină des întâlnită în România, este modelul care conduce clasamentul, cu un scor de 89,2 din 100. Lansat în 1999, și-a construit reputația prin costuri reduse de exploatare și fiabilitate constantă. Costul mediu al reparațiilor este de 1027 euro, iar cel mai ridicat ajunge la 2698 euro.

Pe locul al doilea se situează Kia Picanto, cu 86,8 puncte. Modelul urban impresionează prin costuri reduse de întreținere. O intervenție obișnuită costă în medie 467 euro, iar cea mai scumpă ajunge la 1522 euro.

Podiumul este completat de Toyota Aygo, care obține 83,8 puncte. Mașina de oraș este apreciată pentru eficiență și costuri scăzute. Reparațiile au un cost mediu de 556 euro, iar valoarea maximă este de 1521 euro.

În zona modelelor mai mari, Toyota RAV4 ocupă locul patru, cu 79,9 puncte. SUV-ul hibrid este apreciat pentru spațiu și eficiență, însă costurile sunt mai ridicate. O reparație ajunge în medie la 1999 euro, iar maximul este de 5489 euro.

Toyota Hilux, cunoscut pentru rezistența sa, apare pe locul șase cu 78,4 puncte. Costul mediu al intervențiilor este de 1660 euro, iar cea mai mare reparație a ajuns la 7513 euro, cea mai ridicată din clasament.

Și Suzuki Vitara confirmă reputația de model robust. SUV-ul ocupă locul șapte, cu 78 de puncte, și are un cost mediu de reparație de 797 euro.

Segmentul urban este puternic reprezentat. Peugeot 108 se clasează pe locul cinci, cu 78,9 puncte. Costul mediu al reparațiilor este de 812 euro, iar cel maxim de 4096 euro.

Tot în această categorie se află Citroen C1, care obține 78 de puncte. Costul mediu este de 763 euro, însă cea mai scumpă intervenție ajunge la 5240 euro.

Suzuki Swift și Kia Ceed împart poziția a noua, fiecare cu 77,5 puncte. Swift are un cost mediu de 836 euro și un maxim de 4614 euro, în timp ce Ceed ajunge la 820 euro în medie, dar poate urca până la 5857 euro.

Antony Diggins, managing director al Warrantywise, a declarat: „Atunci când analizezi costul total de deținere al unei mașini rulate, este foarte important să iei în calcul și fiabilitatea.

Indicele nostru oferă o imagine mai clară asupra modului în care diferite vehicule second-hand se comportă în timp, folosind date reale provenite din mașinile pe care le susținem zi de zi.

Faptul că Toyota continuă să conducă clasamentul arată cât de constante pot fi unele mărci în timp. Modele precum Toyota Yaris își construiesc o reputație solidă de fiabilitate an de an, motiv pentru care rămân alegeri atât de populare pe piața mașinilor rulate.”

Clasamentul indică o direcție clară pentru cumpărători. Modelele de dimensiuni mici, în special cele japoneze, oferă cel mai bun echilibru între costuri și fiabilitate. În același timp, vehiculele mai mari rămân robuste, dar implică cheltuieli mai ridicate în cazul reparațiilor.

Indicele nu promite mașini fără probleme, însă oferă o imagine realistă asupra riscurilor. Pentru cei care caută o mașină rulată, aceste date pot face diferența între o alegere inspirată și una costisitoare.