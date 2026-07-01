Piaţa de autoturisme este în creştere cu 0,3%, în primele 6 luni ale lui 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează, miercuri, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Marca locală Dacia ocupă prima poziţie atât în topul mărcilor de mașini, cât şi al modelelor înmatriculate în luna iunie.

După o scădere de 10% înregistrată în primele 5 luni ale anului, piaţa a intrat pe un trend ascendent. Asociaţia precizează că înmatriculările de autoturisme noi în iunie s-au majorat cu 52,9%, faţă de iunie 2025, în timp ce autoturismele electrificate au cunoscut o creştere de 72%.

Raportat la iunie 2025, autoturismele pur electrice au consemnat un avans de 352%, ajungând la 1494 unităţi.

APIA menţionează că acestea sunt primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România, în luna iunie 2026, bazate pe datele publicate de DGPCI.

Prima poziţie în Topul mărcilor, în iunie, este ocupată de Dacia – 2860 de unităţi, urmată de Toyota-1248 unităţi, Skoda- 1244 unităţi, Volkswagen- 1037 unităţi, Renault-964 unităţi, Hyundai – 745 unităţi, Tesla-658 unităţi, Ford-588 unităţi, KIA- 581 unităţi, Mazda - 576 unităţi, la care se adaugă un rest de 5507 unităţi. În total, în iunie vorbim de 16 008 unităţi.

Top 10 înmatriculări de autoturisme – modele, iunie

Prima poziţie în top este ocupată de Dacia cu modelul Logan- 1041 unităţi, urmată de Dacia cu modelul Duster-915 unităţi, Toyota cu Corolla – 505 unităţi, Renault cu Clio- 427 unităţi, Dacia, cu Sandero-385 unităţi, Tesla, cu Model 3-379 unităţi, Hyundai, cu Tucson-377 unităţi, Dacia, cu Bigster – 359 unităţi şi Citroen, cu modelul C3-327 unităţi, la care se adaugă un rest de 10 847 unităţi până la totalul de 16 008 unităţi.

Datele APIA arată o revenire a pieţei auto româneşti în prima jumătate a anului, susţinută în special de creşterea semnificativă înregistrată în luna iunie. Dacia rămâne lider detaşat, atât la nivel de marcă, cât şi la nivelul modelelor preferate de români.