Cea mai frecventă greșeală care poate afecta serios o mașină vara este pornirea la drum fără a verifica nivelul lichidelor și fără a ține cont de temperaturile extreme.

Dincolo de acestea, specialiștii au făcut o listă destul de consistentă de greșeli pe care, dacă le faci vara, riști să îți strici mașina și să ai de făcut reparații costisitoare.

Să lași mașina fără lichid de răcire suficient Este una dintre cele mai grave greșeli.

Motorul se poate supraîncălzi, iar reparațiile pot ajunge la mii de lei. Să conduci cu anvelope umflate incorect Căldura crește presiunea din pneuri.

Presiunea prea mică sau prea mare accelerează uzura și poate favoriza explozia anvelopei. Să pornești imediat aerul condiționat la maximum într-o mașină încinsă Solicită inutil instalația de climatizare.

Este recomandat să aerisești habitaclul 1-2 minute înainte. Să ignori bateria Mulți cred că doar iarna cedează bateriile.

Temperaturile ridicate accelerează degradarea acestora. Să îți lași telefonul, spray-urile sau brichetele în mașină Pot fi deteriorate sau chiar exploda din cauza căldurii. Să speli mașina în plin soare Apa se evaporă rapid și lasă pete.

Diferențele mari de temperatură pot afecta vopseaua. Să nu verifici uleiul motor La temperaturi ridicate, motorul este solicitat mai intens. Să lași rezervorul aproape gol Favorizează acumularea impurităților și poate suprasolicita pompa de combustibil, mai ales pe caniculă. Să tragi frâna de mână după un drum lung La unele mașini, componentele foarte fierbinți se pot bloca temporar. Să lași mașina ore întregi în soare fără protecție

Se degradează bordul, tapițeria, plasticele și garniturile.

Temperatura din habitaclu poate depăși 60-70°C.

Mecanicii spun că ignorarea sistemului de răcire (lichid de răcire insuficient, radiator murdar, ventilator defect) este cea mai periculoasă greșeală a verii.

Un motor supraîncălzit poate suferi avarii majore, precum arderea garniturii de chiulasă, deformarea chiulasei sau chiar defectarea completă a motorului.