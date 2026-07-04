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Cum îți protejezi mașina în vacanță. Trucuri simple care îi pot descuraja pe hoți

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Cum îți protejezi mașina în vacanță. Trucuri simple care îi pot descuraja pe hoți
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Din cuprinsul articolului

Vacanța este una dintre perioadele preferate ale hoților de autoturisme și ale celor care sparg mașini parcate în zone turistice. Proprietarii lasă adesea vehiculele ore întregi sau chiar zile în parcări necunoscute, iar un moment de neatenție poate fi suficient pentru a rămâne fără bunuri sau, în cazuri extreme, fără automobil.

Specialiștii în securitate recomandă câteva măsuri simple care reduc considerabil riscul unui furt în timpul vacanței.

Alege parcări supravegheate în vacanță

Ori de câte ori este posibil, parchează într-o zonă iluminată, monitorizată video sau într-o parcare păzită. Chiar dacă presupune un cost suplimentar, acesta este mult mai mic decât pagubele provocate de un furt.

Nu lăsa obiecte la vedere

Gențile, laptopurile, telefoanele, camerele foto sau chiar hainele lăsate pe banchetă pot atrage atenția hoților. Dacă trebuie să transporți astfel de obiecte, pune-le în portbagaj înainte de a ajunge la destinație, nu după ce ai parcat.

Verifică de două ori că ai încuiat mașina

În parcările aglomerate există hoți care folosesc dispozitive de bruiaj pentru a împiedica închiderea centralizată. După ce apeși telecomanda, verifică manual dacă portierele sunt într-adevăr blocate.

Nu lăsa cheia de rezervă în autoturism nici măcar în vacanță

Pare evident, dar mulți șoferi ascund o cheie de rezervă în torpedou, sub scaun sau în portbagaj. Hoții cunosc aceste locuri și le verifică imediat.

Folosește sisteme antifurt suplimentare

Un blocator mecanic pentru volan, pedale sau schimbătorul de viteze poate descuraja infractorii. De cele mai multe ori, aceștia aleg ținte mai ușor de furat.

Activează localizarea GPS

Multe autoturisme moderne au sisteme de localizare integrate. Dacă nu, există dispozitive GPS care pot fi montate discret și care permit urmărirea mașinii în caz de furt.

Vremea de toamnă

Vacanța de toamnă / sursa foto: dreamstime.com

Nu posta în timp real pe rețelele sociale că ești în vacanță

Dacă publici fotografii din concediu și anunți că ești plecat mai multe zile, le oferi infractorilor informații prețioase. Este mai sigur să distribui imaginile după întoarcerea acasă.

Ferește-te de escrocheriile din parcări

Unii hoți încearcă să distragă atenția șoferului, simulând o pană, indicând o problemă la mașină sau cerând ajutor. În timp ce proprietarul coboară, un complice poate fura obiecte din habitaclu.

Nu lăsa documentele mașinii în interior

Certificatul de înmatriculare, polița de asigurare sau alte acte importante ar trebui luate cu tine. În cazul unui furt, recuperarea vehiculului și formalitățile cu asiguratorul pot deveni mai complicate dacă documentele au dispărut odată cu mașina.

Instalează o cameră de bord cu mod de parcare cînd pleci în vacanță

Unele modele înregistrează orice mișcare în jurul autoturismului chiar și atunci când motorul este oprit. Imaginile pot fi utile atât pentru identificarea autorilor, cât și pentru dosarul de asigurare.

În plus, este recomandat să ai o asigurare CASCO, mai ales dacă urmează să călătorești în străinătate sau să lași mașina perioade lungi în parcări publice. Nicio măsură nu oferă protecție absolută, însă combinarea mai multor metode reduce semnificativ riscul de a deveni victima unui furt în timpul vacanței.

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