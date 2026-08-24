Regula care schimbă totul în cazul unei depășiri. Ce prevede Codul Rutier

Depășirea este una dintre manevrele pentru care Codul Rutier stabilește reguli precise, de la modul în care trebuie pregătită până la situațiile în care este interzisă. În același timp, faptul că un autoturism ajunge înaintea altuia nu înseamnă automat că a fost efectuată o depășire.

Diferența este importantă mai ales pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, unde două vehicule pot circula cu viteze diferite, iar unul poate ajunge înaintea celuilalt fără să schimbe banda pentru a face acest lucru.

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice definește, la articolul 45, depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial.

Prin urmare, simplul fapt că un autoturism ajunge înaintea altuia nu înseamnă automat că a fost efectuată o depășire. Contează modul în care s-a realizat manevra.

Dacă șoferul iese de pe banda sau din șirul în care se afla pentru a trece înaintea unui alt vehicul, sunt aplicabile regulile privind depășirea.

Pe un drum cu două sensuri, manevra poate presupune pătrunderea temporară pe sensul opus. Tocmai de aceea, legislația stabilește atât condițiile în care depășirea poate fi efectuată, cât și locurile în care aceasta este interzisă.

Termenul „devansare” este folosit în mod curent pentru situația în care un vehicul ajunge înaintea altuia fără să efectueze o depășire în sensul definiției legale.

Codul Rutier nu definește însă „devansarea” ca o manevră distinctă. Articolul 45 prevede că nu constituie depășire situația în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă, în același sens de circulație.

Situația poate apărea, de exemplu, pe un drum cu două sau mai multe benzi pe sens. Dacă un autoturism circulă deja pe banda sa, iar pe banda alăturată se află un vehicul care se deplasează mai lent, primul poate ajunge înaintea celui de-al doilea fără să schimbe banda pentru a-l trece.

În acest caz, faptul că un vehicul ajunge în dreptul celuilalt și apoi înaintea lui nu transformă automat situația într-o depășire.

Diferența esențială este manevra efectuată de șofer: circulația mai rapidă pe o altă bandă nu constituie depășire, în timp ce schimbarea benzii pentru a trece înaintea unui vehicul intră sub regulile privind depășirea.

Potrivit articolului 45 din OUG nr. 195/2002, depășirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depășit.

Legea prevede însă și excepții. Depășirea prin dreapta este permisă în cazul tramvaiului sau al vehiculului al cărui conducător a semnalizat intenția și s-a încadrat corespunzător pentru a părăsi sensul de mers spre stânga.

În cazul tramvaiului aflat în mers, acesta poate fi depășit și prin stânga atunci când drumul este cu sens unic sau când între șina din dreapta și marginea trotuarului nu există suficient spațiu pentru circulație.

Prin urmare, existența unui spațiu liber în partea dreaptă a unui vehicul nu reprezintă, în sine, un motiv pentru efectuarea unei depășiri prin dreapta.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește obligațiile conducătorului care efectuează depășirea. Acesta trebuie să se asigure că vehiculul din spate sau cel din față nu a semnalizat intenția de a începe o manevră similară și că poate efectua depășirea fără să pună în pericol sau să stânjenească circulația din sens opus.

De asemenea, trebuie să semnalizeze intenția de a depăși, să păstreze o distanță laterală suficientă față de vehiculul depășit și să revină pe banda sau în șirul inițial numai după ce s-a asigurat că manevra poate fi făcută în siguranță.

Înaintea începerii manevrei trebuie evaluate viteza și distanța vehiculelor care vin din sens opus, dacă un alt șofer a început deja o depășire, existența unui vehicul în unghiul mort, lungimea sectorului de drum pe care manevra poate fi efectuată, posibilitatea revenirii în siguranță pe banda inițială, indicatoarele și marcajele rutiere și limita legală de viteză.

„Un șofer nu trebuie să se întrebe doar dacă poate ieși în depășire, ci și dacă are suficient timp și spațiu să revină pe banda sa. Dacă pentru finalizarea manevrei trebuie să forțeze un alt participant la trafic să frâneze sau să schimbe direcția, depășirea nu trebuie începută”, a explicat Florin Tichie, instructor auto.

Semnalizarea intenției de schimbare a direcției sau a benzii este obligatorie, însă semnalul nu înlocuiește asigurarea. Activarea indicatorului de direcție nu îi conferă automat șoferului prioritate pentru schimbarea benzii.

Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 stabilește situațiile în care depășirea nu poate fi efectuată.

Printre acestea se află:

-intersecțiile cu circulație nedirijată;

-apropierea vârfurilor de rampă, atunci când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri;

-curbele și alte locuri în care vizibilitatea este redusă sub 50 de metri;

-pasajele denivelate, podurile, sub podurile și tunelurile, în condițiile prevăzute de regulament; -trecerile pentru pietoni semnalizate;

-trecerile la nivel cu calea ferată și sectorul de drum situat la mai puțin de 50 de metri înainte de acestea;

-în dreptul stațiilor de tramvai în care tramvaiul este oprit și stația nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni; -sectorul de drum în care acționează indicatorul „Depășirea interzisă”;

-situațiile în care pentru efectuarea depășirii ar trebui încălcat un marcaj continuu;

-situațiile în care, pentru efectuarea manevrei, vehiculul care vine din sens opus ar fi obligat să efectueze o manevră pentru evitarea unei coliziuni;

-sectoarele de drum unde s-a format o coloană de vehicule în așteptare, dacă pentru depășirea acesteia ar fi necesară pătrunderea pe sensul opus.

Regulamentul prevede și anumite excepții pentru depășirea unor vehicule pe pasaje, poduri sau în alte asemenea zone, în funcție de categoria vehiculului și de condițiile de vizibilitate și lățime a drumului.

Regulile nu se aplică doar conducătorului care efectuează depășirea.

Șoferul vehiculului care urmează să fie depășit nu are voie să mărească viteza și trebuie să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile sau a benzii pe care se deplasează.

„Șoferul care este depășit trebuie să își păstreze viteza și să nu încerce să țină pasul cu autoturismul care trece înaintea sa. Accelerarea în timpul depășirii poate prelungi manevra și poate crea o situație periculoasă pentru ambele vehicule”, a mai spus instructorul auto.

Responsabilitatea pentru siguranța manevrei îi revine însă și celui care efectuează depășirea, care trebuie să se asigure că aceasta poate fi începută și finalizată în condiții de siguranță.

Una dintre situațiile care generează cele mai multe discuții apare pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, atunci când traficul de pe banda din stânga este mai lent decât cel de pe banda din dreapta.

Dacă un șofer circulă deja pe banda sa și aceasta permite o deplasare mai rapidă decât pe banda alăturată, el poate ajunge în dreptul și apoi înaintea unui alt vehicul fără ca situația să constituie depășire în sensul articolului 45.

Important este ca șoferul să nu schimbe banda special pentru a trece prin dreapta unui vehicul.

De exemplu, dacă un autoturism circulă pe banda din dreapta, iar un altul se deplasează mai lent pe banda din stânga, primul poate ajunge înaintea celui de-al doilea continuându-și deplasarea pe banda sa.

Situația este diferită dacă șoferul aflat în spatele unui vehicul schimbă banda pentru a ajunge pe banda din dreapta și a trece astfel înaintea acestuia. Într-un asemenea caz, manevra trebuie analizată prin prisma regulilor privind depășirea și schimbarea benzii.

Faptul că o anumită situație nu este considerată depășire nu înlătură celelalte reguli de circulație. Șoferii trebuie să respecte regulile privind folosirea benzilor, marcajele și indicatoarele rutiere.

Codul Rutier prevede sancțiuni distincte pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, în funcție de situația concretă.

Nerespectarea regulilor privind depășirea constituie contravenție și este sancționată, potrivit articolului 100, cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Dacă prin nerespectarea regulilor privind depășirea se produce un accident de circulație din care rezultă avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, articolul 101 prevede amendă din clasa a III-a de sancțiuni și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Prin urmare, sancțiunea nu este aceeași în toate situațiile. Durata suspendării depinde de fapta concretă și de consecințele acesteia.

Depășirea neregulamentară poate avea și consecințe mai grave dacă fapta întrunește elementele unei alte contravenții sau ale unei infracțiuni.

O depășire trebuie evaluată nu doar în momentul în care șoferul iese din banda inițială, ci și în funcție de spațiul necesar pentru finalizarea manevrei și revenirea în condiții de siguranță.

Dacă distanța până la vehiculul care vine din sens opus este insuficientă, dacă vizibilitatea este redusă sau dacă revenirea pe banda inițială ar obliga un alt participant la trafic să frâneze ori să schimbe direcția, manevra nu trebuie începută.

Limita legală de viteză rămâne valabilă și în timpul depășirii. O manevră începută prea târziu nu poate fi justificată prin accelerarea peste viteza maximă admisă.