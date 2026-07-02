Mulți șoferi cred că întoarcerea într-o intersecție semaforizată este interzisă în orice situație, însă legislația rutieră nu prevede o astfel de regulă generală. Codul Rutier stabilește că manevra poate fi efectuată doar în anumite condiții, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi consistente și, în unele cazuri, chiar suspendarea permisului de conducere.

Simplul fapt că o intersecție este dirijată prin semafor nu înseamnă că întoarcerea este interzisă. Manevra este permisă dacă nu există indicatoare sau marcaje care o interzic și dacă semaforul permite deplasarea în direcția respectivă.

Șoferul trebuie să se încadreze corespunzător, de regulă pe banda destinată virajului la stânga, să semnalizeze din timp și să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus, precum și pietonilor aflați în traversare.

Dacă intersecția este prevăzută cu un semafor dedicat virajului la stânga, întoarcerea poate începe doar la apariția semnalului verde pentru această direcție.

Un alt aspect important este că manevra trebuie realizată dintr-o singură mișcare. Nu este permisă folosirea mersului înapoi pentru repoziționarea autoturismului în interiorul intersecției.

Întoarcerea nu poate fi efectuată dacă există indicatorul rutier „Întoarcerea interzisă” sau dacă semnalizarea rutieră interzice virajul la stânga.

De asemenea, conducătorii auto trebuie să respecte marcajele rutiere. O linie continuă nu poate fi încălcată pentru efectuarea manevrei, chiar dacă semaforul indică verde. Totodată, săgețile direcționale de pe carosabil trebuie respectate.

Manevra este interzisă și atunci când configurația intersecției nu permite întoarcerea dintr-o singură mișcare. Dacă drumul este prea îngust sau traficul nu permite executarea în siguranță a virajului de 180 de grade, șoferul trebuie să își continue deplasarea înainte sau să vireze la stânga, după caz.

Întoarcerea este considerată o schimbare a direcției de mers, astfel că șoferul are obligația să se asigure temeinic înainte de efectuarea manevrei.

Acesta trebuie să semnalizeze intenția de a vira la stânga și să verifice dacă nu pune în pericol celelalte vehicule, bicicliștii sau pietonii.

Dacă și traficul din sens opus are semnal verde, conducătorul auto care întoarce este obligat să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă regulamentar din față.

Încălcarea regulilor privind întoarcerea vehiculului poate fi sancționată cu amendă și puncte de penalizare, în funcție de abaterea constatată.

În situațiile obișnuite, o întoarcere neregulamentară poate atrage o amendă de aproximativ 400-600 de lei, dacă nu sunt săvârșite și alte contravenții.

Sancțiunile cresc însă considerabil atunci când șoferul ignoră indicatorul „Întoarcerea interzisă”, încalcă marcajul longitudinal continuu, nu acordă prioritate sau comite alte abateri. În astfel de cazuri, amenzile pot depăși 4.000 de lei, iar, în funcție de gravitatea faptei sau dacă este produs un accident, polițistul poate dispune și suspendarea permisului de conducere.

Valoarea sancțiunii este stabilită în funcție de contravențiile constatate și de consecințele produse în trafic.