Prețurile la carburanți ar putea începe să scadă în a doua jumătate a lunii iulie, pe măsură ce distribuitorii vor comercializa stocuri achiziționate la costuri mai mici, potrivit premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a adăugat că Executivul urmărește evoluția pieței și ia în calcul o nouă schemă de plafonare dacă ieftinirile de pe piața internațională nu vor fi reflectate la pompă.

Șeful Guvernului a explicat că, după încetarea schemei de compensare a motorinei cu 37 de bani pe litru, au intervenit două elemente importante care influențează evoluția prețurilor.

„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri importante”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, primul factor este diminuarea tensiunilor geopolitice din zona Golfului, care a dus la scăderea cotațiilor internaționale ale petrolului până la nivelurile de dinaintea conflictului. Cu toate acestea, reducerea nu s-a regăsit în aceeași măsură și în prețul motorinei, un produs pentru care cererea rămâne ridicată.

În același timp, revenirea accizei la nivelul anterior, odată cu expirarea schemei de compensare, a determinat o creștere de aproximativ 36 de bani pe litru.

Ilie Bolojan a adăugat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții companiilor din sectorul distribuției de carburanți, autoritățile au constatat că prețurile actuale sunt influențate încă de stocurile cumpărate în urmă cu aproximativ două săptămâni, atunci când cotațiile erau mai ridicate.

„Aceste stocuri se vor epuiza în zilele următoare, iar companiile vor intra cu produse cumpărate la prețuri mult mai mici”, a spus Bolojan.

În aceste condiții, premierul estimează că ieftinirile se vor vedea treptat, iar în a doua jumătate a lunii iulie prețurile la pompă ar putea reveni aproape de nivelurile existente înainte de luna martie.

Premierul a atras atenția că motorina ar putea continua să aibă un preț ușor mai ridicat decât înainte de izbucnirea conflictului, deoarece o parte importantă din necesarul României provine din importuri. Totuși, acesta a subliniat că producția internă contribuie la limitarea impactului asupra prețurilor.

Executivul ia în calcul și măsuri suplimentare, în cazul în care reducerile estimate nu se vor materializa.

„Dacă nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea promova această măsură în Parlament, inclusiv într-o sesiune extraordinară”, a precizat Ilie Bolojan.