Economie

Motorina s-ar putea scumpi, de miercuri. Ce se întâmplă pe piața carburanților

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Motorina s-ar putea scumpi, de miercuri. Ce se întâmplă pe piața carburanțilormotorina / sursa foto: bankspower.com
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Din cuprinsul articolului

Prețul pentru motorină ar putea crește cu aproximativ 36 de bani pe litru începând cu 1 iulie, dacă Guvernul nu decide prelungirea reducerii temporare a accizei.

Motorina s-ar putea scumpi de miercuri

Măsura de plafonare, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 24/2026, expiră la finalul lunii iunie, iar în lipsa unei noi decizii, acciza va reveni automat la nivelul anterior.

Prin această facilitate, acciza la motorina standard a fost redusă cu 30 de bani pe litru, ceea ce s-a tradus într-o ieftinire la pompă de aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA.

Măsura a fost adoptată în luna aprilie, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, pentru a proteja transportatorii, agricultorii și populația de impactul scumpirilor.

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Ce influențează prețul la motorină

Specialiștii subliniază însă că prețul final la pompă depinde de mai mulți factori: evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, cursul de schimb leu-dolar și politica comercială a companiilor petroliere. Chiar și așa, o revenire a accizei la valoarea inițială ar genera automat o scumpire vizibilă pentru șoferi.

Organizațiile din domeniul transporturilor au solicitat deja prelungirea facilității. Reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport atrag atenția că o eventuală majorare a prețului motorinei se va reflecta direct în costurile de transport și, ulterior, în prețurile finale ale bunurilor și serviciilor.

Aceștia estimează că, fără intervenție guvernamentală, prețul motorinei ar putea reveni în apropierea pragului de 10 lei pe litru.

Benzinărie

Bezinărie. Sursa foto: pxfuel.com

Nu se știe dacă plafonarea va mai fi prelungită

Pe lângă reducerea accizei, Guvernul a mai introdus și alte măsuri temporare, precum limitarea frecvenței modificării prețurilor la pompă și plafonarea adaosului comercial. Acestea au avut rolul de a tempera scumpirile în contextul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului.

Până în prezent, Executivul nu a anunțat oficial dacă va prelungi reducerea accizei după 30 iunie 2026. În actualul context politic marcat de criză guvernamentală și de guvern interimar, o decizie clară este așteptată abia după instalarea noului Cabinet.

Pentru milioane de șoferi, agricultori și transportatori, zilele următoare sunt decisive. O eventuală scumpire a motorinei ar veni într-un moment economic sensibil, amplificând presiunile asupra costurilor de viață și asupra activității economice.

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