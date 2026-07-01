Ce se pregătește după discuțiile purtate de Bolojan cu distribuitorii de carburanți

Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu principalii operatori de pe piața carburanților din România, pentru a analiza evoluțiile recente din sectorul produselor energetice și efectele acestora asupra prețurilor la pompă, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Guvernului.

Discuțiile au vizat situația actuală a pieței, riscurile privind aprovizionarea și posibilele evoluții ale prețurilor, în contextul fluctuațiilor de pe piața energetică.

„Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au analizat evoluţiile de pe piaţa produselor energetice şi impactul asupra preţului carburanţilor în cadrul consultărilor de astăzi cu operatorii majori de pe piaţa carburanţilor din România, care au avut loc la Palatul Victoria. Consultările au ca obiectiv evaluarea situaţiei curente a pieţei, identificarea potenţialelor riscuri de aprovizionare şi de preţ, precum şi analiza oportunităţii unor măsuri suplimentare de protecţie a populaţiei şi economiei”, anunţă reprezentanții Guvernului.

Potrivit Executivului, în timpul întâlnirii a fost analizată și posibilitatea adoptării unor noi măsuri legislative, în funcție de modul în care vor evolua prețurile carburanților în perioada următoare.

“În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenţii legislative, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor în următoarele săptămâni”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Guvernului au transmis că dialogul cu operatorii din domeniu va continua.

Asociația Energia Inteligentă (AEI) susține că majorările recente ale prețurilor la carburanți nu pot fi puse exclusiv pe seama modificărilor fiscale sau a evoluțiilor de pe piețele internaționale. Potrivit organizației, piața nu reacționează uniform, iar fiecare companie își stabilește propria strategie de preț.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, arată că primele scumpiri au fost observate imediat după expirarea măsurilor aplicate în perioada stării de criză de pe piața carburanților.

„Ieri au expirat măsurile instituite în perioada stării de criză pe piaţa carburanţilor, iar primele efecte s-au văzut imediat la pompă. Motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani pe litru, iar benzina a înregistrat majorări modeste sau chiar deloc, în funcţie de companie. Dincolo de reacţia firească a consumatorilor, cifrele arată însă că adevărata poveste nu este despre accize, ci despre modul în care companiile aleg să îşi formeze preţurile”, a afirmat preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.

Potrivit studiului realizat de Asociația Energia Inteligentă, intitulat “Evoluţia preţurilor la motorină şi benzină în starea de criză din România”, structura de aprovizionare diferă semnificativ între motorină și benzină.

Datele prezentate arată că, în cazul motorinei, aproximativ 16% provine din țiței extras în România, în timp ce restul de 84% este obținut din țiței importat și rafinat în țară. În schimb, la benzină, circa 35% este produsă din țiței extras pe plan intern, iar 65% din țiței importat și procesat în România.