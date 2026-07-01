Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat miercuri, de la ora 12:00, o întâlnire de lucru cu reprezentanții sectorului privat și ai instituțiilor publice pentru a analiza evoluția prețurilor la carburanți, după ce, de la 1 iulie, a expirat reducerea temporară a accizei la motorină.

Decizia vine în contextul în care primele scumpiri au fost aplicate chiar din prima zi, iar efectele sunt resimțite deja în piață.

Mai multe companii petroliere au majorat prețul motorinei cu aproximativ 36 de bani pe litru, valoare echivalentă cu reducerea de acciză care nu mai este aplicată.

Guvernul încearcă acum să evalueze impactul acestor creșteri asupra transporturilor, inflației și costului vieții, într-un moment în care evoluția prețurilor la carburanți poate influența numeroase sectoare economice.

Întâlnirea convocată de premier are ca principal obiectiv evaluarea situației create după expirarea facilităților fiscale și identificarea soluțiilor care ar putea limita efectele economice ale scumpirii carburanților.

La discuții participă reprezentanți ai companiilor din sectorul privat, ai instituțiilor publice și ai autorităților cu atribuții în domeniul energiei și al concurenței. Pe agenda reuniunii se află evoluția prețurilor la pompă, modul în care acestea influențează costurile de transport și eventualele măsuri care ar putea fi adoptate în perioada următoare.

Creșterea prețului motorinei este urmărită cu atenție deoarece acest carburant este utilizat în special în transportul rutier de mărfuri, agricultură și numeroase activități economice. Orice majorare a costurilor de alimentare poate fi transferată ulterior în prețurile produselor și serviciilor.

Până la 30 iunie 2026 au fost aplicate măsurile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 19/2026, prin care Guvernul a redus temporar acciza la motorină cu 30 de bani pe litru. După aplicarea TVA, efectul în prețul final a fost de aproximativ 36 de bani pe litru.

În același timp, actul normativ a introdus și plafonarea adaosului comercial practicat de rafinării, distribuitori și comercianți, măsură justificată de Executiv prin existența unei situații de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere.

Legislația permite prelungirea acestor măsuri pentru perioade succesive de cel mult trei luni. Cu toate acestea, până la expirarea termenului de aplicare, Guvernul nu a adoptat un nou act normativ care să prelungească facilitățile.

Ca urmare, începând cu 1 iulie, reducerea de acciză nu mai este aplicată, iar o parte dintre operatorii din piață au ajustat imediat prețurile la pompă.

Economiștii arată că evoluția prețului motorinei poate avea consecințe asupra întregii economii, deoarece transportul reprezintă o componentă importantă în costurile de producție și distribuție.

În cazul în care scumpirea carburanților se menține, costurile suplimentare pot fi reflectate treptat în prețurile alimentelor, produselor nealimentare și serviciilor. De asemenea, companiile din transportul rutier și din logistică sunt printre cele mai expuse la aceste modificări.

Autoritățile vor analiza în cadrul întâlnirii dacă actuala evoluție a prețurilor este justificată exclusiv de expirarea facilităților fiscale sau dacă există și alți factori care influențează piața.

În funcție de concluziile reuniunii, Guvernul ar putea decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru limitarea impactului asupra economiei și asupra consumatorilor. Deocamdată, Executivul nu a anunțat intenția de a reintroduce reducerea accizei sau de a adopta o nouă schemă de compensare.

Evoluția prețurilor la carburanți va rămâne unul dintre indicatorii urmăriți în perioada următoare, având în vedere influența directă asupra costurilor de transport și asupra nivelului general al prețurilor din economie.