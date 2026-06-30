Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților
- Mădălina Sfrijan
- 30 iunie 2026, 22:51
România trebuie să își respecte angajamentele asumate pentru reducerea deficitului bugetar și să continue reformele necesare pentru deblocarea fondurilor europene, în contextul îngrijorărilor privind perspectiva economiei și riscul unei retrogradări a ratingului de țară, potrivit premierului demis Ilie Bolojan.
Bolojan, despre riscul ca România să ajungă la „junk”
Întrebat dacă România riscă să ajungă în categoria „junk”, după ce în presa din Ungaria au apărut informații potrivit cărora țara s-ar afla în pragul falimentului, Bolojan a explicat că atenția agențiilor de rating este îndreptată în principal spre stabilitatea politică și respectarea măsurilor asumate de Guvern.
„Anul trecut am fost într-o situație dificilă. Scăderea deficitului este fărtă echivoc. Starea de sănătate bugetară este dată de situația politică. Există o îngrijorare legitimă, ce politici va susține Guvernul , dacă menține angajamentele României.
Asta e îngrijorarea agențiilor de rating. Este o problemă legată de fluxurile financiare, cum sunt sumele din PNRR. Trebuie votate loegile în Parlament. O parte au fost adoptate, iar cealaltă parte vor fi discutate în a doua parte a lunii iulie.
Dacă legile sunt adoptate, nu mai avem probleme. Dacă nu sunt, atunci înseamnă că te va afecta. Apare un risc față de încadrarea în traiectoria bugetară”, a explicat premierul demis.
Ce spune despre pensii
Ilie Bolojan a afirmat că pensiile și salariile din sectorul public vor putea fi plătite fără probleme, cu condiția ca România să continue măsurile de echilibrare a bugetului, să reducă cheltuielile și să valorifice fondurile europene disponibile.
„Salariile și pensiile vor fi plătite. Trebuie să menținem direcția și să ne luăm banii europeni. Să continuăm cu economiile la buget”, a continuat el.
Bolojan, despre prețurile combustibililor
Bolojan a vorbit și despre prețurile combustibililor.
„Din iulie ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la combustibili. Companiile lucrează pe stocuri, tendința se va vedea pe parcursul lunii iulie. Prețurile ar trebui să se apropie de cele din februarie.
Guvernul nu are capacitatea de a da ordonanțe, de a interveni în piață. Nu va mai fi nevoie de plafonare pentru că realitatea ne va duce acolo, la prețurile de acum câteva luni”, a spus Ilie Bolojan.