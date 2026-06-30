Șoferii și transportatorii ar putea plăti mai mult pentru motorină după ce proiectul privind prelungirea plafonării prețului nu a mai ajuns la votul final în Camera Deputaților. PSD susține că inițiativa a fost blocată în Comisia pentru buget-finanțe și acuză conducerea acesteia, deținută de PNL, că a împiedicat adoptarea măsurii.

Deputatul PSD Augustin Hagiu a declarat marți că proiectul de aprobare a Ordonanței 19/2026 trebuia să fie supus votului în ultima zi a sesiunii parlamentare, însă nu a primit raportul necesar din partea Comisiei pentru buget-finanțe.

Potrivit parlamentarului social-democrat, proiectul a fost avizat de celelalte comisii de specialitate, însă procedura s-a oprit înainte de votul final.

„Astăzi ar fi trebuit să avem în plen un vot final pe acest PLX 339/2026 pentru aprobarea Ordonanţei 19. Am reuşit să rezolvăm cu adoptare la trei comisii acest proiect, din păcate ne-am opintit la o comisie, şi anume cea de buget-finanţe. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat acolo, însă consider că dacă cumva factorul politic a determinat lipsa de interes a preşedintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaţilor faţă de acest subiect, este din nou o dovadă de cinism politic”, a declarat Augustin Hagiu.

Deputatul PSD susține că plafonarea prețului la motorină a avut efecte pozitive asupra costurilor la pompă și că măsura ar fi trebuit prelungită până la 30 noiembrie.

„Nu pot să înţeleg cum poţi să vii, în actualul context politic şi să refuzi să continui cu o schemă care a funcţionat şi care a adus o anumită relaxare în ceea ce înseamnă preţul la carburanţi”, a afirmat Augustin Hagiu.

Parlamentarul avertizează că expirarea măsurii va crea incertitudine atât pentru companiile de transport, cât și pentru românii care se pregătesc de concediu.

„Am mai trecut prin aceste momente, eu nu eram deputat, mă ocupam în zona transporturilor. Nici transportatorii nu pot să-şi estimeze costurile operaţionale, nici cetăţenii care, iată, încep să plece în vacanţă, pentru că suntem deja într-o perioadă în care copiii au terminat şcoala şi se merge în vacanţă, nu îşi pot estima un buget al călătoriilor în ţară sau în străinătate, pentru că nimic nu este stabil şi totul este volatil”, a declarat Augustin Hagiu.

Acesta a adăugat că, în lipsa unei decizii privind continuarea plafonării, nu poate fi estimată evoluția prețului motorinei.

„În lipsa unui guvern care să continue această schemă prin care să avem adaosul limitat, o acciză mai mică (..) ei erau singuri care puteau face asta, în ultima zi de sesiune parlamentară”, a afirmat deputatul PSD.

Augustin Hagiu a susținut că premierul interimar Ilie Bolojan ar fi putut interveni pentru accelerarea procedurii parlamentare.

„Domnul Bolojan putea să dea un semnal către comisia condusă de domnul Huţucă şi această comisie să se grăbească şi să ajungem la un vot în plen, cu prelungirea până la 30 noiembrie, am propus noi, a acestor prevederi din ordonanţă”, a susținut Augustin Hagiu.