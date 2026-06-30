Cazanciuc: Sper ca în cursul lunii iulie să avem un nou guvern

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat marți, la Parlament, că există șanse reale ca în a doua parte a lunii iulie să fie desemnat un premier și învestit un nou guvern. El a subliniat că negocierile politice din perioada imediat următoare ar putea duce la formarea unei majorități parlamentare stabile.

„Sunt convins că dacă președintele României va găsi formula împreună cu partidele, parlamentarii PSD cel puțin vor fi toți prezenți, indiferent de vacanță. Nu ar fi prima dată când parlamentarii își întrerup vacanța pentru a avea un vot efectiv în plen”, a declarat Cazanciuc.

Senatorul a precizat că, deși sesiunile extraordinare pot fi convocate pentru acte urgente, învestirea unui guvern necesită prezența fizică a parlamentarilor.

Întrebat despre varianta alegerilor anticipate, Robert Cazanciuc a exclus-o ca soluție viabilă:

„Teoretic sunt anticipatele o soluție. Sunt prevăzute de Constituție. Sunt, practic, greu de organizat, greu de realizat. În ciuda declarațiilor politice, cred că anticipatele nu ar face bine. (…) Eu cred că, până la urmă, o să primeze responsabilitatea și sper în cursul lunii iulie să avem o formulă politică și un guvern funcțional, în așa fel încât, dacă mai sunt lucruri de decis până la finalul lunii august, să ne putem decide cu un guvern cu puteri depline.”

Referitor la declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind o posibilă „mică coaliție” PSD-PNL-UDMR, Cazanciuc a reiterat că social-democrații au propria propunere pentru funcția de premier:

„PSD are o propunere de premier, în persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate.”

El a adăugat că, din calculele PSD, un guvern minoritar al formațiunii ar putea trece cu sprijinul PNL și UDMR:

„Din calculele făcute, un guvern minoritar PSD, cu voturile de la UDMR și de la PNL, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme. Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă”, a conchis Robert Cazanciuc.

Declarațiile senatorului PSD vin într-un context politic marcat de blocajul privind formarea unui nou Executiv după căderea guvernului anterior.