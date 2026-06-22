Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că între PSD și AUR ar exista o înțelegere care ar putea facilita învestirea Guvernului Veștea. Declarațiile vin după ședința Birourilor Permanente Reunite, în contextul schimbării de poziție a reprezentanților AUR privind procedura de învestire.

Potrivit reprezentantului UDMR, modificarea rapidă a atitudinii parlamentarilor AUR ridică semne de întrebare și sugerează existența unor negocieri desfășurate în culise.

„Nu știu exact de ce s-au răzgândit colegii de la AUR, dar cred că li s-a promis ceva. Ori au făcut un acord verbal cu o parte din parlamentarii AUR să voteze guvernul și și-au schimbat opinia de la ora 10:00 la ora 10:45 (…) Nu pot să spun cu exactitate, dar faptul că și-au schimbat poziția în 45 de minute, s-a întâmplat ceva, au cerut mai mult timp pe audierile din Comisie, pentru că varianta era să avem plenul comun la 17:00. Atunci au venit în BPR, cu audieri de la 12:00 și plen 21:30. Formal, AUR a vrut să aibă mai mult timp în comisii pentru audieri”, a declarat liderul deputaților UDMR.

„Dar cred în spatele cortinei au fost anumite negocieri și cred că dacă nu aveau voturile nu veneau în Parlament. (…) Eu cred că există un acord parțial, că anumiți parlamentari AUR vor vota Guvernul”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond consideră că Executivul are nevoie de sprijinul unor parlamentari AUR pentru a obține majoritatea și spune că lipsa unei reacții din partea liderului formațiunii ridică semne de întrebare.

„Fără voturile AUR, 25-30 de voturi de la AUR, nu trece Guvernul. E evident. E suspect că domnul Simion nu a dat declarații. (…)Eu cred că există șanse reale ca 30 de parlamentari de la AUR să voteze Guvernul și atunci va trece Guvernul, va fi învestit”, a spus acesta.

Liderul grupului parlamentar al UDMR a reiterat că formațiunea nu va susține noul Executiv și nici nu va participa la votul de învestire.

„În comisie participăm la audieri, dar nu vom vota miniștrii. Ne vom abține la aceste audieri. În plen, nu vom lua parte la ședința de plen, așa am decis. Unii dintre noi vor fi în sală, pentru că trebuie să luăm cuvântul, dar majoritatea colegilor nu vor fi. Așa am decis, să nu luăm parte la aceasstă luptă între poli de putere în România. Această desemnare și această propunere de Guvern nu este despre viitorul României, este o luptă între diferiți poli de putere în politica românească”, a mai declarat Csoma Botond.