Partidul Social Democrat (PSD) va decide duminică dacă va participa la viitorul Guvern condus de Adrian Veștea, a anunțat joi președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD.

Liderul social-democrat a precizat că partidul continuă analiza programului de guvernare și a măsurilor propuse pentru următoarea perioadă, iar o decizie finală privind intrarea la guvernare ar putea fi adoptată în urma consultărilor interne programate pentru sfârșitul săptămânii.

Sorin Grindeanu a declarat că discuțiile din partid sunt concentrate în principal asupra programului de guvernare și a impactului acestuia asupra economiei și populației.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit acestuia, decizia nu este legată de persoana premierului desemnat, ci de conținutul programului de guvernare și de măsurile care urmează să fie asumate de viitorul Executiv.

Președintele PSD a subliniat că formațiunea nu are rezerve față de Adrian Veștea și că evaluarea actuală vizează exclusiv direcția viitoarei guvernări.

„Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri. Este un om care, în acest moment, este desemnat premier al României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea”, a declarat Sorin Grindeanu.

În paralel cu negocierile politice, PSD a prezentat public o serie de măsuri pe care le consideră esențiale pentru acordarea sprijinului parlamentar viitorului Executiv.

Social-democrații susțin că programul de guvernare trebuie să conțină măsuri destinate protejării nivelului de trai și susținerii economiei.

Printre principalele solicitări se numără:

majorarea salariului minim pentru angajații cu venituri reduse și medii;

menținerea indexării pensiilor și protejarea veniturilor pensionarilor;

evitarea măsurilor de austeritate care ar putea afecta populația și întreprinderile mici;

extinderea programelor sociale dedicate mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități;

continuarea plafonării adaosului comercial pentru produsele incluse în coșul minim de consum.

Reforma administrației și reducerea birocrației

PSD cere și un pachet de măsuri pentru eficientizarea administrației publice.

Printre obiectivele propuse se află reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și companii, scurtarea termenelor de autorizare cu minimum 30%, stimularea comasării administrative a localităților mici și diminuarea cheltuielilor publice.

Potrivit formațiunii, aceste măsuri ar trebui să contribuie la simplificarea relației dintre stat, cetățeni și mediul de afaceri.

Pe lista priorităților prezentate de PSD figurează și măsuri de susținere a economiei și a sectoarelor considerate strategice.

Printre propuneri se află acordarea de garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor pentru sectoarele strategice, suplimentarea fondurilor pentru Programul Rabla și introducerea unor credite cu dobândă subvenționată în proporție de 80% pentru fermierii români.