Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a lansat într-o postare pe Facebook critici la adresa congresului extraordinar partidului convocat de Ilie Bolojan, susținând că noua formulă de conducere ar reprezenta o îndepărtare a liberalilor cu experiență electorală și vechime în partid. În opinia sa, actualele schimbări riscă să afecteze identitatea formațiunii și să creeze o ruptură între conducerea centrală și aleșii locali.

Veștea susține că actualul congres ar avea ca efect marginalizarea unor lideri care au contribuit semnificativ la dezvoltarea PNL de-a lungul timpului.

„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”, afirmă Veștea.

Acesta susține că în noua echipă de conducere ar exista o reprezentare redusă a aleșilor locali, în ciuda faptului că PNL dispune de o structură administrativă extinsă la nivel național.

„Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari și aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul municipiului Reșița, Ioan Popa”, susține liberalul.

În același timp, Veștea consideră că liderii validați prin vot popular sunt înlocuiți de persoane fără o îndelungată activitate politică în partid.

„Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști”, afirmă acesta.

Prim-vicepreședintele PNL avertizează și asupra riscului unei repoziționări politice a partidului, pe care o vede ca o apropiere excesivă de USR.

„Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”, spune Veștea.

Totodată, el susține că vocile critice din interiorul formațiunii sunt marginalizate, iar liberalii cu vechime ar fi excluși din procesul decizional.

Unul dintre cele mai dure pasaje ale declarațiilor sale îl vizează direct pe Ilie Bolojan, despre care Veștea afirmă că ar urmări o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2030.

„Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român”, afirmă liderul PNL.

Acesta mai susține că ar exista deja tensiuni și critici îndreptate împotriva unor instituții fundamentale ale statului.

„Acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, a adăugat Veștea.

În final, liderul PNL transmite un mesaj colegilor săi de partid, afirmând că formațiunea a mai trecut prin perioade dificile și a reușit să depășească momente de criză.

„Colegilor mei liberali, care astăzi se simt dezamăgiți, le spun că Partidul Național Liberal a trecut prin lupte și mai grele și a ieșit învingător”, afirmă acesta.

Veștea face referire și la formarea viitorului guvern, susținând că prioritatea este instalarea unui executiv stabil.

„Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani”, declară liderul liberal.

El mai afirmă că viitorul cabinet va avea o reprezentare mai consistentă a liberalilor decât actuala formulă de conducere a partidului.

„Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal”, a afirmat Adrian Veștea.