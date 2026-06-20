Partidul Național Liberal (PNL) se pregătește să își aleagă noua conducere în cadrul Congresului Extraordinar programat sâmbătă, însă reuniunea are loc pe fondul unor tensiuni interne majore, potrivit Gândul.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, o grupare influentă din partid ar urma să nu participe la congres, în semn de nemulțumire față de direcția actuală a formațiunii și față de modificările propuse în statut.

Absența acestei tabere ar putea afecta reprezentativitatea votului, în condițiile în care surse politice susțin că gruparea respectivă ar controla aproximativ 1.300 dintre cei circa 2.500 de delegați așteptați la eveniment.

Potrivit surselor, printre liderii care nu ar urma să participe la Congresul Extraordinar se numără Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Toma Petcu, Sorin Cîmpeanu, Alin Tișe și Valeriu Iftime, alături de alți lideri liberali.

În acest context, congresul riscă să se desfășoare cu participarea doar a unei părți a structurilor de conducere și a delegaților partidului.

Fostul premier și actual lider liberal Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL înainte de expirarea termenului-limită de înscriere.

După încheierea procedurii, acesta a rămas singurul candidat pentru funcția supremă în partid, potrivit Evenimentul Zilei.

Cu o zi înainte de congres, Ciprian Ciucu a anunțat că își retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii. Decizia vine după deschiderea unui dosar penal pe numele său, situație pe care edilul a invocat-o în justificarea retragerii.

Pe agenda congresului se află și votul asupra unui nou statut al partidului. Modificările propuse vizează consolidarea atribuțiilor președintelui și ale Biroului Politic Național (BPN), organism care ar urma să devină principalul centru de decizie al formațiunii.

Printre schimbările prevăzute se numără noi proceduri privind sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local sau național, precum și posibilitatea intervenției conducerii centrale în cazul în care structurile locale nu iau măsuri disciplinare în termenele prevăzute.

De asemenea, atribuțiile exercitate până în prezent de Biroul Executiv ar urma să fie preluate de Biroul Politic Național, ceea ce ar concentra o parte mai mare a puterii de decizie la nivel central.

Congresul Extraordinar al PNL are loc într-un moment important pentru partid, care încearcă să își redefinească structura de conducere și mecanismele interne de funcționare.

Rezultatul votului asupra noii conduceri și al modificărilor statutare ar putea influența semnificativ echilibrul de forțe din interiorul formațiunii în perioada următoare.