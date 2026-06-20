Politica

Vosganian anunță boicotarea Congresului PNL. Foștii membri ALDE refuză să participe

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Vosganian anunță boicotarea Congresului PNL. Foștii membri ALDE refuză să participeVarujan Vosganian / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Foștii membri ALDE integrați în Partidul Național Liberal nu vor participa la Congresul Extraordinar al PNL programat pentru 21 iunie 2026, a anunțat sâmbătă fostul lider al ALDE, Varujan Vosganian.

Decizia este motivată de un conflict legat de aplicarea protocolului de fuziune dintre cele două formațiuni politice.

Potrivit lui Vosganian, înțelegerea semnată în momentul absorbției ALDE de către PNL, în 2024, prevedea menținerea reprezentării foștilor membri ALDE în structurile de conducere ale partidului până la organizarea următorului Congres ordinar al liberalilor, estimat pentru anul 2027.

Dispută privind protocolul de fuziune dintre ALDE și PNL

Într-o postare publicată pe Facebook, Varujan Vosganian a susținut că prevederile protocolului negociat la momentul fuziunii nu mai sunt respectate de actuala conducere a PNL.

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„ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Potrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027”, a transmis fostul lider ALDE.

Vosganian afirmă că situația s-a schimbat după preluarea conducerii interimare a partidului de către Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, liderul liberal ar fi transmis reprezentanților fostului ALDE că nu se consideră obligat să respecte documentul semnat de fostul președinte al PNL, Nicolae Ciucă.

„Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui”, a declarat Vosganian.

Boicot continuat și la Congresul din 2026

Fostul lider ALDE a amintit că aceeași poziție a fost adoptată și la Congresul extraordinar organizat în vara anului 2025, când Ilie Bolojan a candidat fără contracandidat pentru funcția de președinte al PNL.

„Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025, când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte”, a afirmat Vosganian.

Acesta a precizat că foștii membri ALDE își vor menține decizia și în cazul reuniunii programate pentru 21 iunie 2026.

„Nu vom participa nici la acesta și vom păstra aceeași atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a transmis fostul lider ALDE.

Contextul fuziunii dintre ALDE și PNL

ALDE a fost absorbit de PNL în anul 2024, în urma unui protocol care stabilea condițiile integrării membrilor și ale reprezentării acestora în structurile interne ale partidului. Disputa semnalată de Varujan Vosganian vizează interpretarea și aplicarea acestor prevederi după schimbările survenite în conducerea liberală.

Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 are rolul de a valida noua structură de conducere și direcțiile politice ale partidului pentru perioada următoare.

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