Cu o zi înaintea Congresului extraordinar al PNL, programat duminică, noi dispute interne au izbucnit în partid. Deputatul Ștefan Stoica l-a acuzat public pe Adrian Veștea că încearcă să împiedice desfășurarea reuniunii prin demersuri în instanță și i-a cerut să își susțină poziția în fața delegaților, într-un mesaj postat pe Facebook.

Schimbul de replici are loc după ce Adrian Veștea a anunțat că renunță la candidatura pentru șefia PNL, acuzând conducerea partidului că organizează un „simulacru democratic”. Congresul este considerat un moment important pentru viitorul formațiunii, în contextul competiției pentru conducerea partidului.

Într-un mesaj transmis înaintea Congresului, deputatul Ștefan Stoica a susținut că Adrian Veștea, care anterior afirma că beneficiază de sprijinul majorității delegaților, a ales să nu mai participe la competiția internă și încearcă acum să conteste procesul prin intermediul instanțelor.

Parlamentarul liberal a afirmat că decizia privind conducerea partidului trebuie luată prin votul delegaților și nu prin intervenții judiciare. În finalul mesajului său, acesta i-a transmis lui Veștea să participe la Congres și să accepte verdictul democratic al votului.

Conflictul intern s-a accentuat după anunțul făcut de Adrian Veștea vineri seară, când a comunicat că nu va mai candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Veștea a criticat modul de organizare al Congresului și a susținut că procesul intern nu oferă condiții pentru o competiție reală.

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a afirmat acesta.

Declarația marchează o nouă etapă a tensiunilor din interiorul formațiunii, în condițiile în care conducerea partidului urmează să fie stabilită în cadrul Congresului extraordinar de duminică.

Congresul PNL reunește aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară și are rolul de a valida noua conducere a partidului. Retragerea lui Adrian Veștea din cursă reduce competiția pentru funcția de președinte, însă criticile formulate de acesta au alimentat dezbaterea privind modul de organizare a procesului intern.

Disputa publică dintre cei doi lideri liberali evidențiază existența unor tensiuni care continuă să marcheze partidul într-un moment important pentru redefinirea conducerii și a direcției politice.