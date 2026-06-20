Tensiuni în PNL înainte de Congres. Ștefan Stoica îl acuză pe Adrian Veștea că încearcă să blocheze votul
- Iulia Moise
- 20 iunie 2026, 15:35
Cu o zi înaintea Congresului extraordinar al PNL, programat duminică, noi dispute interne au izbucnit în partid. Deputatul Ștefan Stoica l-a acuzat public pe Adrian Veștea că încearcă să împiedice desfășurarea reuniunii prin demersuri în instanță și i-a cerut să își susțină poziția în fața delegaților, într-un mesaj postat pe Facebook.
Schimbul de replici are loc după ce Adrian Veștea a anunțat că renunță la candidatura pentru șefia PNL, acuzând conducerea partidului că organizează un „simulacru democratic”. Congresul este considerat un moment important pentru viitorul formațiunii, în contextul competiției pentru conducerea partidului.
Ștefan Stoica: Veniți în fața Congresului și lăsați delegații să decidă
Într-un mesaj transmis înaintea Congresului, deputatul Ștefan Stoica a susținut că Adrian Veștea, care anterior afirma că beneficiază de sprijinul majorității delegaților, a ales să nu mai participe la competiția internă și încearcă acum să conteste procesul prin intermediul instanțelor.
„Dacă are integritate și curaj, așa cum afirmă, dacă nu dorește să rupă partidul, domnul Veștea trebuie să vină în fața celor 2.500 de delegați și să își susțină deschis punctul de vedere”, a declarat Stoica.
Parlamentarul liberal a afirmat că decizia privind conducerea partidului trebuie luată prin votul delegaților și nu prin intervenții judiciare. În finalul mesajului său, acesta i-a transmis lui Veștea să participe la Congres și să accepte verdictul democratic al votului.
Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL
Conflictul intern s-a accentuat după anunțul făcut de Adrian Veștea vineri seară, când a comunicat că nu va mai candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL.
În mesajul publicat pe rețelele sociale, Veștea a criticat modul de organizare al Congresului și a susținut că procesul intern nu oferă condiții pentru o competiție reală.
„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a afirmat acesta.
Declarația marchează o nouă etapă a tensiunilor din interiorul formațiunii, în condițiile în care conducerea partidului urmează să fie stabilită în cadrul Congresului extraordinar de duminică.
Miza Congresului extraordinar
Congresul PNL reunește aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară și are rolul de a valida noua conducere a partidului. Retragerea lui Adrian Veștea din cursă reduce competiția pentru funcția de președinte, însă criticile formulate de acesta au alimentat dezbaterea privind modul de organizare a procesului intern.
Disputa publică dintre cei doi lideri liberali evidențiază existența unor tensiuni care continuă să marcheze partidul într-un moment important pentru redefinirea conducerii și a direcției politice.