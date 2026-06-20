Partidul Național Liberal (PNL) organizează sâmbătă, la Romexpo, ultima ședință tehnică înaintea Congresului Extraordinar programat duminică, eveniment în cadrul căruia liberalii își vor alege noua conducere și vor vota modificări importante ale Statutului formațiunii.

Până la ora 17:00, membrii partidului pot depune moțiunile de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Actualul lider interimar, Ilie Bolojan, și-a anunțat deja candidatura, în timp ce Adrian Veștea a renunțat să intre în competiție și contestă legalitatea organizării congresului.

Vineri, Ilie Bolojan a anunțat că își va depune oficial candidatura pentru șefia PNL, împreună cu echipa pe care dorește să o propună pentru conducerea formațiunii.

„PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare”, a declarat Bolojan, afirmând că își dorește un partid „puternic, credibil și respectat”.

Congresul de duminică este considerat un moment important pentru viitorul formațiunii, în contextul în care liberalii încearcă să își redefinească structurile interne și strategia politică pentru perioada următoare.

Fostul ministru și prim-vicepreședinte al partidului, Adrian Veștea, care anunțase anterior că va candida la conducerea PNL, a decis să nu își mai depună moțiunea.

Acesta a criticat refuzul conducerii de a amâna congresul cu o săptămână și a susținut că procedura actuală nu oferă condiții egale pentru o competiție internă.

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a transmis Veștea.

El a precizat că analizează toate căile statutare și legale pentru contestarea congresului, pe care îl consideră „un demers nestatutar și nelegal”.

Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat că Adrian Veștea este suficient de cunoscut în partid pentru a putea intra în competiție, dacă și-ar depune candidatura în termenul stabilit.

Potrivit acestuia, existența unor competitori pentru funcția de președinte nu reprezintă o problemă pentru partid, iar deciziile privind eventuale sancțiuni sau măsuri interne vor aparține noii conduceri care va fi aleasă duminică.

La rândul său, deputatul Robert Sighiartău a afirmat că solicitarea de amânare a congresului nu a fost transmisă oficial către Secretariatul General al partidului, ci doar printr-o postare publicată pe rețelele sociale.

Pe lângă alegerea conducerii, delegații vor vota și un pachet amplu de modificări statutare.

Printre cele mai importante schimbări propuse se numără:

desființarea Biroului Executiv (BEX);

transferarea atribuțiilor acestuia către Biroul Permanent Național (BPN);

revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni;

reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur;

înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii;

clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.

Modificările au fost aprobate anterior de Consiliul Național Extraordinar cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri.

Tensiunile din partid au ajuns și în instanță. Potrivit unor surse liberale, susținători ai lui Adrian Veștea au depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgență a deciziilor prin care au fost convocate Consiliul Național și Congresul Extraordinar.

De asemenea, aceștia au introdus o acțiune civilă împotriva PNL și a președintelui partidului, solicitând daune morale în valoare totală de 4 milioane de lei.

Congresul Extraordinar al PNL va reuni duminică aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară.

Evenimentul va decide atât noua structură de conducere a partidului, cât și forma finală a modificărilor statutare care vor influența organizarea internă a liberalilor în perioada următoare.