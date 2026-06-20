Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, și-a oficializat candidatura pentru un nou mandat la conducerea formațiunii, depunând, în termenul statutar, moțiunea intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, a anunțat PNL.

Potrivit formațiunii, aceasta este singura moțiune înregistrată până la expirarea termenului-limită.

Documentul de candidatură a fost depus împreună cu propunerea pentru viitoarea echipă de conducere a partidului. Pentru funcția de prim-vicepreședinte este nominalizat Dan Motreanu, în timp ce Robert Sighiartău este propus pentru funcția de secretar general.

Lista vicepreședinților propuși îi cuprinde pe:

Mircea Abrudean

Ioan Popa

Siegfried Mureșan

Oana Gheorghiu

Alexandru Muraru

Dragoș Pîslaru

Florin Roman

Gabriela Horga

„În termenul statutar stabilit de Consiliul Naţional Extraordinar al Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan şi-a depus astăzi candidatura pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la Bucureşti. Candidatura a fost depusă împreună cu moţiunea «Modernizare cu Rădăcini» şi echipa de conducere propusă”, a transmis PNL, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții formațiunii au precizat că procedura de depunere a candidaturilor și a moțiunilor s-a încheiat vineri, 20 iunie 2026, la ora 17:00, în conformitate cu calendarul aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL.

„Procesul de depunere a candidaturilor şi moţiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Naţional Extraordinar al PNL. Menţionăm că aceasta este singura moţiune depusă”, au transmis reprezentanţii PNL.

Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal este programat duminică, la București, iar la reuniune sunt așteptați să participe 2.500 de delegați.

Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea, unul dintre adversarii lui Ilie Bolojan, a renunțat să mai candideze pentru conducerea PNL vineri seara, acuzând că organizarea rapidă a evenimentului ar fi un demers nestatutar și a precizat că refuză să participe la ceea ce numește instalarea unei dictaturi în interiorul partidului.

De asemenea, foștii membri ALDE au anunțat, prin Varujan Vosganian, că refuză să participe la congres.