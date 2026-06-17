Actualul context politic impune clarificarea direcției partidului și adoptarea unor decizii asumate, susține președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan. Acesta a făcut precizări legate de Congresul programat pe 21 iunie.

Potrivit liderului liberal, PNL are nevoie de „claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc”, motiv pentru care conducerea partidului consideră necesară convocarea unui Congres Extraordinar.

„De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a atras atenția că reuniunea are rolul de a pune capăt incertitudinilor din interiorul partidului și de a stabili prioritățile politice pentru perioada următoare.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”, a afirmat acesta.

În mesajul său, Bolojan a insistat asupra importanței coerenței dintre discursul politic și acțiunile concrete ale partidului, menționând că această abordare este esențială pentru consolidarea credibilității formațiunii.

„Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”, a mai transmis președintele PNL.

Poziția lui Adrian Veștea în raport cu Partidul Național Liberal este deja clarificată la nivelul formațiunii, astfel că subiectul nu va fi inclus pe agenda reuniunilor programate în acest weekend, a declarat europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Potrivit acestuia, situația lui Veștea a fost tranșată încă de miercuri.

„Domnul Veștea este exclus de ieri din partid. Noi nu o să avem pe ordinea de zi excluderea domnului Veștea în congres”, a declarat Gheorghe Falcă.

Europarlamentarul liberal a precizat că este vorba despre o autoexcludere și a subliniat că principalele teme ale congresului vizează viitorul partidului, nu situația fostului coleg.

„Autoexclus, iar noi duminică nu o să vorbim de domnul Veștea”, a adăugat Gheorghe Falcă.