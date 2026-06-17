Adrian Veștea ar fi adunat voturile necesare pentru învestire. Informațiile vin la scurt timp după discuțiile pe care premierul desemnat le-a purtat cu social-democrații. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri seară, 17 iunie, că programul de guvernare al viitorului Executiv este aproape finalizat, iar documentul va fi transmis Parlamentului joi, 18 iunie, împreună cu lista miniștrilor propuși.

Potrivit acestuia, toate propunerile sunt evaluate pentru a asigura un echilibru între așteptările cetățenilor și resursele financiare disponibile ale statului.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”, a arătat el.

Adrian Veștea a confirmat că documentele necesare pentru învestirea noului Cabinet vor fi depuse în Parlament în cursul zilei de joi.

„Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a anunțat el.

Anunțul vine în contextul unor divergențe între partidele parlamentare privind calendarul de învestire a noului Guvern.

PSD susține accelerarea procedurilor și organizarea audierilor miniștrilor încă de joi, în timp ce PNL, USR, UDMR și AUR preferă ca acestea să fie programate la începutul săptămânii viitoare, în funcție de momentul depunerii oficiale a programului de guvernare și a listei cu membrii Cabinetului.

După ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea a fost îndemnat să facă un pas înapoi.