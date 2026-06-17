Politica

Veștea ar fi strâns voturile necesare pentru învestire. Ultimele calcule

Comentează știrea
Veștea ar fi strâns voturile necesare pentru învestire. Ultimele calculeVeștea. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Adrian Veștea ar fi adunat voturile necesare pentru învestire. Informațiile vin la scurt timp după discuțiile pe care premierul desemnat le-a purtat cu social-democrații. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri seară, 17 iunie, că programul de guvernare al viitorului Executiv este aproape finalizat, iar documentul va fi transmis Parlamentului joi, 18 iunie, împreună cu lista miniștrilor propuși.

Adrian Veștea, la un pas să ajungă în fruntea Executivului

Potrivit acestuia, toate propunerile sunt evaluate pentru a asigura un echilibru între așteptările cetățenilor și resursele financiare disponibile ale statului.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”, a arătat el.

Premierul desemnat, pregătiri pentru următorul pas

Adrian Veștea a confirmat că documentele necesare pentru învestirea noului Cabinet vor fi depuse în Parlament în cursul zilei de joi.

Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți

„Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a anunțat el.

Veștea, criticat pentru decizia luată

Anunțul vine în contextul unor divergențe între partidele parlamentare privind calendarul de învestire a noului Guvern.

PSD susține accelerarea procedurilor și organizarea audierilor miniștrilor încă de joi, în timp ce PNL, USR, UDMR și AUR preferă ca acestea să fie programate la începutul săptămânii viitoare, în funcție de momentul depunerii oficiale a programului de guvernare și a listei cu membrii Cabinetului.

După ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea a fost îndemnat să facă un pas înapoi.

Stiri calde

22:44 - Veștea vrea schimbări radicale în Sănătate. Mai puține locuri în spitale, salarii după performanță și controale mai a...

22:30 - Kelemen Hunor, despre influențele externe în decizia UDMR privind Guvernul Veștea. Când a vorbit cu premierul Ungariei

22:17 - Resetarea PNL începe pe 21 iunie. Bolojan, explicații legate de Congres

22:05 - Pariul lui Ludovic Orban: „Șansa să fie învestit Guvernul Veștea este egală cu zero”. Mesaj pentru Nicușor Dan

21:53 - Veștea ar fi strâns voturile necesare pentru învestire. Ultimele calcule

21:53 - Prima nuntă gay din România, cu dansuri populare și sarmale. Emil Rengle și iubitul lui, pregătiri pentru marele even...

21:42 - Alternativă europeană la X: Rețeaua socială „W” își lansează prima versiune publică

21:27 - Ruptură totală în PNL. Veștea, scos de pe agenda discuțiilor programate pentru acest weekend

HAI România!

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Proiecte speciale