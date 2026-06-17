Comitetul Politic al USR a decis miercuri, în unanimitate, că partidul nu va susține Guvernul propus de Adrian Veștea, într-o poziționare fermă față de viitorul Executiv aflat în negocieri pentru învestire.

Decizia vine într-un moment în care noul Guvern are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă, iar USR se aliniază astfel poziției sale anterioare de a nu intra într-o formulă guvernamentală alături de PSD.

Liderul USR, Dominic Fritz, a criticat dur configurația politică a viitorului Executiv, susținând că acesta nu are o bază reală de susținere și ar depinde de voturile unor parlamentari pe care i-a numit „traseiști și trădători”.

„Pe lângă PSD, Guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un Guvern de pe Temu: de proastă calitate și care ar costa scump pe români. Un Guvern care nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră”, a transmis Fritz într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a adăugat că USR va rămâne consecvent, indiferent de poziția pe care o va ocupa în raport cu viitorul Executiv.

„În orice scenariu, vom continua să livrăm rezultate pentru români, fie ca parte a unui guvern minoritar, fie din opoziție”, a precizat liderul USR.

Dominic Fritz a subliniat că formațiunea sa respinge ceea ce consideră a fi „combinații politice” și lipsă de integritate în formarea noului Guvern.

„România are nevoie de curaj, nu de combinații”, a transmis acesta, adăugând că este „mândru de USR” și de decizia luată în forurile de conducere.

Comitetul Politic al USR, format din peste 150 de lideri din întreaga țară, a oficializat poziția partidului privind neparticiparea la susținerea Guvernului Veștea.

Decizia vine în continuarea unei rezoluții adoptate anterior de Biroul Național, care a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și a reclamat lipsa unei consultări prealabile cu formațiunea.

În documentul intern adoptat anterior, conducerea USR a reiterat opoziția față de colaborarea cu PSD și a justificat poziția prin respectarea mandatului politic primit de la alegători.

„Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid”, se arată în poziția oficială a formațiunii.