„Guvern de pe Temu”. USR a anunțat oficial că nu susține Cabinetul Veștea. Argumentele lui Fritz
- Maria Dima
- 17 iunie 2026, 21:18
Comitetul Politic al USR a decis miercuri, în unanimitate, că partidul nu va susține Guvernul propus de Adrian Veștea, într-o poziționare fermă față de viitorul Executiv aflat în negocieri pentru învestire.
Decizia vine într-un moment în care noul Guvern are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă, iar USR se aliniază astfel poziției sale anterioare de a nu intra într-o formulă guvernamentală alături de PSD.
Dominic Fritz: „Un Guvern de pe Temu, de proastă calitate”
Liderul USR, Dominic Fritz, a criticat dur configurația politică a viitorului Executiv, susținând că acesta nu are o bază reală de susținere și ar depinde de voturile unor parlamentari pe care i-a numit „traseiști și trădători”.
„Pe lângă PSD, Guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un Guvern de pe Temu: de proastă calitate și care ar costa scump pe români. Un Guvern care nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră”, a transmis Fritz într-un mesaj publicat pe Facebook.
Acesta a adăugat că USR va rămâne consecvent, indiferent de poziția pe care o va ocupa în raport cu viitorul Executiv.
„În orice scenariu, vom continua să livrăm rezultate pentru români, fie ca parte a unui guvern minoritar, fie din opoziție”, a precizat liderul USR.
„România are nevoie de curaj, nu de combinații”
Dominic Fritz a subliniat că formațiunea sa respinge ceea ce consideră a fi „combinații politice” și lipsă de integritate în formarea noului Guvern.
„România are nevoie de curaj, nu de combinații”, a transmis acesta, adăugând că este „mândru de USR” și de decizia luată în forurile de conducere.
Decizie unanimă în Comitetul Politic al USR
Comitetul Politic al USR, format din peste 150 de lideri din întreaga țară, a oficializat poziția partidului privind neparticiparea la susținerea Guvernului Veștea.
Decizia vine în continuarea unei rezoluții adoptate anterior de Biroul Național, care a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și a reclamat lipsa unei consultări prealabile cu formațiunea.
USR: „Nu vom trăda votul alegătorilor noștri”
În documentul intern adoptat anterior, conducerea USR a reiterat opoziția față de colaborarea cu PSD și a justificat poziția prin respectarea mandatului politic primit de la alegători.
„Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid”, se arată în poziția oficială a formațiunii.