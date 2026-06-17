Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat miercuri seară că programul de guvernare se află în etapa finală de elaborare și că, joi, va depune în Parlament atât documentul care va sta la baza viitorului Executiv, cât și lista miniștrilor propuși.

Anunțul vine într-un moment de intensă negociere politică, în condițiile în care noul Cabinet are nevoie de susținere parlamentară pentru a obține votul de învestitură.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Veștea a transmis că echipa sa analizează fiecare măsură din programul de guvernare din perspectiva impactului asupra bugetului de stat și a țintelor privind reducerea deficitului.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a afirmat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, obiectivul este găsirea unui echilibru între nevoile societății și resursele financiare ale statului.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”, a adăugat Veștea.

Premierul desemnat a precizat că documentele necesare pentru procedura parlamentară vor fi depuse joi, în prima parte a zilei.

„În prima parte a zilei de joi, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a anunțat Adrian Veștea.

Depunerea programului și a echipei guvernamentale reprezintă un pas esențial înaintea audierii miniștrilor în comisiile parlamentare și a votului de învestitură.

În mesajul său, premierul desemnat și-a exprimat încrederea că România va avea în scurt timp un Executiv cu puteri depline.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”, a transmis acesta.

Adrian Veștea a făcut și un apel la responsabilitate în actualul context politic.

„Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a concluzionat premierul desemnat.

Anunțul vine în contextul negocierilor pentru asigurarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Executiv. După depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri, urmează audierile în comisiile de specialitate și votul reunit al Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului.

Rezultatul acestor proceduri va decide dacă Adrian Veștea va reuși să își transforme mandatul de premier desemnat într-un mandat deplin la conducerea Guvernului României.