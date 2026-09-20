Într-o atmosferă de o eleganță desăvârșită, marcând convergența dintre artele liberale și tradiția inițiatică, Opera Națională București a găzduit ceremonia fastuoasă de deschidere a noului an masonic.

Evenimentul, care reunește anual elita francmasoneriei românești și internaționale, a stat sub semnul excelenței diplomatice și culturale.

În centrul atenției s-a aflat o delegație britanică de excepție, invitatul de onoare fiind Sir David Wootton, o figură proeminentă a masoneriei universale. Prezența lui Sir David Wootton, fost Lord Mayor al City of London, la București subiniază recunoașterea internațională și legăturile profunde dintre M.L.N.R. și Marea Lojă Unită a Angliei.

Instalat în anul 2024 în înalta demnitate de Al Doilea Mare Principal al Supremului Capitul al Royal Arch din Anglia, Sir David Wootton are un parcurs masonic și administrativ impresionant.

Anterior, între anii 2022 și 2024, a deținut funcția de Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Unite a Angliei, fiind unul dintre cei mai influenți arhitecți ai diplomației masonice contemporane. Acesta a fost însoțit la București de o delegație formată din 50 de masoni englezi, prezența lor validând soliditatea relațiilor anglo-române și importanța strategică a României pe harta masonică europeană.

Această deschidere fastuoasă se aliniază cu direcția asumată de Marele Maestru, Cătălin Tohăneanu, care a consolidat viziunea conform căreia cultura reprezintă însăși respirația masoneriei. În mandatul său, angajamentul pentru căutare spirituală și rafinament intelectual se traduce prin organizarea unor evenimente de excepție, menite să fixeze artele liberale în centrul vieții inițiatice.

Alegerea Operei Române pentru această ceremonie nu a fost așadar o simplă chestiune de decor, ci o declarație fermă de principii. Sub bagheta magică a lui Daniel Jinga, directorul general al instituției, invitații au fost purtați printr-un spectacol grandios, conceput să rezoneze cu trăirile și valorile înalte ale audienței.

Participanții s-au delectat cu fragmente de muzică magică care au adus un aer de mister și dramatism contemporan, urmate de arii celebre din Tosca de Giacomo Puccini și pasaje vibrante din Carmen de Georges Bizet. Spectacolul a atins apogeul odată cu interpretarea grandiosului cor final din Carmina Burana de Carl Orff, o odă adusă destinului și forțelor universale care guvernează lumea, lăsând publicul într-o stare de încântare.

Deschiderea anului masonic reprezintă un moment de reflecție și de trasare a obiectivelor pentru perioada următoare. Pentru M.L.N.R., faptul că lideri de calibrul lui Sir David Wootton onorează participarea la aceste lucrări demonstrează maturitatea instituțională și prestigiu internațional.

Mai mult, în condițiile de rupturi sociale specifice lumii moderne, astfel de evenimente culturale de înaltă ținută reamintesc utilitatea mișcării, consolidând coeziunea și dialogul direct între membri.

Muzica Operei Române, viziunea M.LN.R. concentrată pe cultură și prezența a sute de oameni au creat, la unison, o seară în care demnitatea istorică s-a împletit perfect cu provocările prezentului.