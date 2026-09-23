Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado a încercat de trei ori, în ultimele ore, să revină în Venezuela, însă niciuna dintre tentative nu a avut succes. Noile încercări, făcute pe cale maritimă și aeriană, au avut loc în timp ce președintele interimar Delcy Rodriguez se afla la New York, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, potrivit Reuters.

Tentativele de întoarcere au avut loc pe fondul unei activități diplomatice intense în jurul Venezuelei, în timpul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Delcy Rodriguez a fost prima dintre cei doi după operațiunea din luna ianuarie în urma căreia forțele americane l-au capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro.

Cele trei tentative recente nu sunt primele făcute de Maria Corina Machado după plecarea sa din Venezuela. Pedro Urruchurtu, consilier al liderei opoziției, a anunțat pe rețelele sociale că încercările din ultimele ore fac parte dintr-o serie de șapte tentative nereușite de întoarcere în țară.

Machado a părăsit clandestin Venezuela în urmă cu aproximativ nouă luni, iar cele mai recente încercări de revenire au fost făcute atât pe cale aeriană, cât și pe mare.

Informațiile despre tentative au apărut inițial în publicația spaniolă ABC și au fost confirmate ulterior de un purtător de cuvânt al Mariei Corina Machado. Lidera opoziției nu a făcut până acum declarații publice despre cele trei încercări recente.

Nu există informații clare privind persoanele sau autoritățile care ar fi împiedicat concret revenirea acesteia pe cale aeriană sau maritimă. Nici publicația ABC nu a prezentat detalii în această privință.

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, se află în exil de la sfârșitul anului trecut.

După alegerile prezidențiale contestate din Venezuela din 2024, aceasta s-a ascuns pentru o perioadă, înainte de a părăsi clandestin țara. Machado a afirmat în repetate rânduri că intenționează să se întoarcă în Venezuela după înlăturarea lui Nicolas Maduro.

Planurile sale de revenire au fost însă amânate în repetate rânduri. După cutremurele produse în Venezuela în luna iunie, oficiali americani i-ar fi cerut în privat să amâne întoarcerea și s-ar fi opus încercărilor sale de a intra din nou în țară, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Noile încercări ale Mariei Corina Machado de a reveni în Venezuela coincid cu o perioadă de negocieri și întâlniri diplomatice privind situația politică din țară.

Delcy Rodriguez s-a aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU și s-a întâlnit cu Donald Trump, în prima întrevedere dintre cei doi după capturarea lui Nicolas Maduro.

În acest context, revenirea Mariei Corina Machado în Venezuela rămâne incertă.

Până în prezent nu au apărut informații publice despre momentul în care lidera opoziției va încerca din nou să intre în țară sau despre condițiile în care o eventuală întoarcere ar putea avea loc.